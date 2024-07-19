Церемония открытия Олимпиады в Париже находится под угрозой срыва

Артисты, которые задействованы в ней, могут объявить забастовку

19 июля 2024, 17:25, ИА Амител

Олимпийские кольца / Фото: pxhere.com/ru/photo/613157

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже оказалась под угрозой срыва из-за забастовки артистов, которые должны были выступить на мероприятии. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на Союз артистов-исполнителей Франции.

В обращении Союза говорится, что в данный момент идут генеральные репетиции церемонии. Однако артисты вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке на шоу, которое должно состояться 26 июля 2024 года. Также артисты планируют бастовать на следующих репетициях церемонии открытия Паралимпийских игр.

Организация недовольна условиями труда артистов, оплатой, неравенством в обращении и отсутствием диалога.

Ранее, в январе, несколько сотен полицейских приняли участие в акции протеста напротив мэрии Парижа. Они требовали дополнительных выплат в преддверии Олимпийских игр 2024 года.

Акцию организовал ряд полицейских профсоюзов, включая Alliance police nationale и UNSA Police. Они призвали стражей правопорядка требовать бонус в размере 2 тысяч евро за напряженную работу в ходе предстоящих Олимпийских игр.