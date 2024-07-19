Церемония открытия Олимпиады в Париже находится под угрозой срыва
Артисты, которые задействованы в ней, могут объявить забастовку
19 июля 2024, 17:25, ИА Амител
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже оказалась под угрозой срыва из-за забастовки артистов, которые должны были выступить на мероприятии. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на Союз артистов-исполнителей Франции.
В обращении Союза говорится, что в данный момент идут генеральные репетиции церемонии. Однако артисты вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке на шоу, которое должно состояться 26 июля 2024 года. Также артисты планируют бастовать на следующих репетициях церемонии открытия Паралимпийских игр.
Организация недовольна условиями труда артистов, оплатой, неравенством в обращении и отсутствием диалога.
Ранее, в январе, несколько сотен полицейских приняли участие в акции протеста напротив мэрии Парижа. Они требовали дополнительных выплат в преддверии Олимпийских игр 2024 года.
Акцию организовал ряд полицейских профсоюзов, включая Alliance police nationale и UNSA Police. Они призвали стражей правопорядка требовать бонус в размере 2 тысяч евро за напряженную работу в ходе предстоящих Олимпийских игр.
18:40:53 19-07-2024
Нам запрещено смотреть этот "Праздник жизни"
20:36:54 19-07-2024
Гость (18:40:53 19-07-2024) Нам запрещено смотреть этот "Праздник жизни"... ну и кто там вам чо запретил* жена ваша или теща? бредятина
22:31:21 19-07-2024
Лея (20:36:54 19-07-2024) ну и кто там вам чо запретил* жена ваша или теща? бредятина... Правящий режим, по телевизору
18:56:24 19-07-2024
Когда-то и у нас были профсоюзы, но при этой власти для нас, это непозволительная роскошь.
20:37:23 19-07-2024
Гость (18:56:24 19-07-2024) Когда-то и у нас были профсоюзы, но при этой власти для нас,... при капстрое это фикция, политэкономику почитайте
19:06:56 19-07-2024
чет нипонятно... *условиями труда артистов, оплатой* это понятно. *неравенством в обращении* это как? *и отсутствием диалога* это что?
20:37:50 19-07-2024
Гость (19:06:56 19-07-2024) чет нипонятно... *условиями труда артистов, оплатой* это пон... бардак, выделывание и анархия
10:25:17 20-07-2024
Гость (20:37:50 19-07-2024) бардак, выделывание и анархия... Говорят... в сто раз похлеще нашего!...
А мы ещё на своих ворчим...!?
15:40:48 20-07-2024
там вообще любят бастовать и с поводом и без