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Церемония открытия Олимпиады в Париже находится под угрозой срыва

Артисты, которые задействованы в ней, могут объявить забастовку

19 июля 2024, 17:25, ИА Амител

Олимпийские кольца / Фото: pxhere.com/ru/photo/613157
Олимпийские кольца / Фото: pxhere.com/ru/photo/613157

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже оказалась под угрозой срыва из-за забастовки артистов, которые должны были выступить на мероприятии. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на Союз артистов-исполнителей Франции.

В обращении Союза говорится, что в данный момент идут генеральные репетиции церемонии. Однако артисты вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке на шоу, которое должно состояться 26 июля 2024 года. Также артисты планируют бастовать на следующих репетициях церемонии открытия Паралимпийских игр.

Организация недовольна условиями труда артистов, оплатой, неравенством в обращении и отсутствием диалога.

Ранее, в январе, несколько сотен полицейских приняли участие в акции протеста напротив мэрии Парижа. Они требовали дополнительных выплат в преддверии Олимпийских игр 2024 года.

Акцию организовал ряд полицейских профсоюзов, включая Alliance police nationale и UNSA Police. Они призвали стражей правопорядка требовать бонус в размере 2 тысяч евро за напряженную работу в ходе предстоящих Олимпийских игр.

Спорт

Комментарии 9

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Гость

18:40:53 19-07-2024

Нам запрещено смотреть этот "Праздник жизни"

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Лея

20:36:54 19-07-2024

Гость (18:40:53 19-07-2024) Нам запрещено смотреть этот "Праздник жизни"... ну и кто там вам чо запретил* жена ваша или теща? бредятина

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Гость

22:31:21 19-07-2024

Лея (20:36:54 19-07-2024) ну и кто там вам чо запретил* жена ваша или теща? бредятина... Правящий режим, по телевизору

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Гость

18:56:24 19-07-2024

Когда-то и у нас были профсоюзы, но при этой власти для нас, это непозволительная роскошь.

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Гость

20:37:23 19-07-2024

Гость (18:56:24 19-07-2024) Когда-то и у нас были профсоюзы, но при этой власти для нас,... при капстрое это фикция, политэкономику почитайте

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Гость

19:06:56 19-07-2024

чет нипонятно... *условиями труда артистов, оплатой* это понятно. *неравенством в обращении* это как? *и отсутствием диалога* это что?

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Гость

20:37:50 19-07-2024

Гость (19:06:56 19-07-2024) чет нипонятно... *условиями труда артистов, оплатой* это пон... бардак, выделывание и анархия

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Гость

10:25:17 20-07-2024

Гость (20:37:50 19-07-2024) бардак, выделывание и анархия... Говорят... в сто раз похлеще нашего!...
А мы ещё на своих ворчим...!?

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гостья

15:40:48 20-07-2024

там вообще любят бастовать и с поводом и без

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