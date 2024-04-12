Украинцев призвали экономить электричество

По словам гендиректора энергетической компании, эта мера актуальна до конца 2024 года

12 апреля 2024, 17:35, ИА Амител

Линии электропередачи / Фото: unsplash.com

Жителей Украины призвали помнить о необходимости экономить потребление электроэнергии на протяжении всего 2024 года. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, которая входит в энергохолдинг ДТЭК.

"Сейчас мы можем сократить потребление электричества, особенно в вечерние часы. Если много людей начнут так делать, то это сработает. Пожалуйста, каждый день с 19:00 до 22:00 экономьте электричество. До конца 2024 года. Пусть для вас это станет привычкой", – заявил он.Напомним, что ранее украинские СМИ сообщили о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области. В Минобороны РФ заявляли, что российские военные нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на атаки киевского режима на объекты нефтегазовой отрасли РФ.