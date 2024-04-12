Украинцев призвали экономить электричество
По словам гендиректора энергетической компании, эта мера актуальна до конца 2024 года
12 апреля 2024, 17:35, ИА Амител
Жителей Украины призвали помнить о необходимости экономить потребление электроэнергии на протяжении всего 2024 года. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, которая входит в энергохолдинг ДТЭК.
"Сейчас мы можем сократить потребление электричества, особенно в вечерние часы. Если много людей начнут так делать, то это сработает. Пожалуйста, каждый день с 19:00 до 22:00 экономьте электричество. До конца 2024 года. Пусть для вас это станет привычкой", – заявил он.Напомним, что ранее украинские СМИ сообщили о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области. В Минобороны РФ заявляли, что российские военные нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на атаки киевского режима на объекты нефтегазовой отрасли РФ.
17:59:55 12-04-2024
Только сейчас?Я думал они уже два года экономят
04:31:28 14-04-2024
Гость (17:59:55 12-04-2024) Только сейчас?Я думал они уже два года экономят... Два года они замерзали, теперь на свете экономить будут
20:54:19 12-04-2024
Пока экономия до конца 2024-го года,а в начале 2025 года полностью тушите свет,соседи.
22:24:33 12-04-2024
По ходу началось по взрослому.
18:10:20 13-04-2024
А россиян воду.