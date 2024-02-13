Украине не победить Россию даже с деньгами Запада, заявил Такер Карлсон

По мнению журналиста, продолжение поддержки Киева принесет ему еще больше смертей и спровоцирует "дальнейшую деградацию западной экономики"

13 февраля 2024, 15:11, ИА Амител

Такер Карлсон / Кадр: YouTube-канал Tucker Carlson

Киев не сможет победить РФ на поле боя, заявил журналист Такер Карлсон.

В интервью с американским сенатором Джеймсом Вэнсом Карлсон отметил, что "украинские военные даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов не смогут оттеснить российских военных из районов Восточной Украины".

Продолжение же этой поддержки принесет Киеву еще больше смертей и "дальнейшую деградацию западной экономики", считает журналист.

Накануне Карлсон посетил Всемирный правительственный саммит в Дубае, где заявил, что Москва произвела на него более приятное впечатление, чем любой город в США.