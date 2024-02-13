НОВОСТИПолитика

Украине не победить Россию даже с деньгами Запада, заявил Такер Карлсон

По мнению журналиста, продолжение поддержки Киева принесет ему еще больше смертей и спровоцирует "дальнейшую деградацию западной экономики"

13 февраля 2024, 15:11, ИА Амител

Такер Карлсон / Кадр: YouTube-канал Tucker Carlson
Такер Карлсон / Кадр: YouTube-канал Tucker Carlson

Киев не сможет победить РФ на поле боя, заявил журналист Такер Карлсон.

В интервью с американским сенатором Джеймсом Вэнсом Карлсон отметил, что "украинские военные даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов не смогут оттеснить российских военных из районов Восточной Украины".

Продолжение же этой поддержки принесет Киеву еще больше смертей и "дальнейшую деградацию западной экономики", считает журналист.

Накануне Карлсон посетил Всемирный правительственный саммит в Дубае, где заявил, что Москва произвела на него более приятное впечатление, чем любой город в США.

Политика украина

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

10:18:37 14-02-2024

Вангую : скоро этот гражданин на ПМЖ в Россию переберется. с такими то выводами.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров