Украине не победить Россию даже с деньгами Запада, заявил Такер Карлсон
По мнению журналиста, продолжение поддержки Киева принесет ему еще больше смертей и спровоцирует "дальнейшую деградацию западной экономики"
13 февраля 2024, 15:11, ИА Амител
Киев не сможет победить РФ на поле боя, заявил журналист Такер Карлсон.
В интервью с американским сенатором Джеймсом Вэнсом Карлсон отметил, что "украинские военные даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов не смогут оттеснить российских военных из районов Восточной Украины".
Продолжение же этой поддержки принесет Киеву еще больше смертей и "дальнейшую деградацию западной экономики", считает журналист.
Накануне Карлсон посетил Всемирный правительственный саммит в Дубае, где заявил, что Москва произвела на него более приятное впечатление, чем любой город в США.
10:18:37 14-02-2024
Вангую : скоро этот гражданин на ПМЖ в Россию переберется. с такими то выводами.