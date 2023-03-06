Украине прогнозируют кризис, после которого Одесса и Николаев станут российскими

На указанной территории якобы "очень высокая степень уныния"

06 марта 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Украину ждёт кризис, после которого Николаевская и Одесская области перейдут к России, сообщает РИА Новости.

"Весной будет кризис, это мой прогноз. Ну а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра", – отметил Балицкий в эфире телеканала "Крым 24".

По его словам, на указанной территории "очень высокая степень уныния", при этом люди понимают "бесполезность и бессмысленность" киевского режима.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках спецоперации "надо забрать" Одессу и Харьков, чтобы обезопасить Россию.