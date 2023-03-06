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Украине прогнозируют кризис, после которого Одесса и Николаев станут российскими

На указанной территории якобы "очень высокая степень уныния"

06 марта 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Украину ждёт кризис, после которого Николаевская и Одесская области перейдут к России, сообщает РИА Новости.

"Весной будет кризис, это мой прогноз. Ну а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра", – отметил Балицкий в эфире телеканала "Крым 24".

По его словам, на указанной территории "очень высокая степень уныния", при этом люди понимают "бесполезность и бессмысленность" киевского режима.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках спецоперации "надо забрать" Одессу и Харьков, чтобы обезопасить Россию.

Комментарии 8

  • Уважаю человека! Мне кажется, что он человек слова!
    06 марта, Гость   Ответить
  • Таки кажется шо Евгений Балицкий немножечко хохол ?
    06 марта, Гость   Ответить
  • Таки кажется шо Евгений Балицкий .. - не отличаешь хохла от украинца?
    06 марта, Гость   Ответить
  • СВО идет уже больше года, это официальный факт и его можно публиковать
    06 марта, Гость   Ответить
  • На Украине настолько запуган местный народ, там так выжигается инакомыслие, что не будет ни одного голоса за переход в РФ. Потому что пожелавший перейти быстро станет трупом. Украинцы "сепаров", кто подозревается в симпатиях русским или просто не дает на проверку телефон без суда и следствия расстреливают на месте.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Диванные эксперты...
    06 марта, Гость   Ответить
  • пожелавший перейти быстро станет трупом -- поэтому сейчас и пытаются сделать трупами тех, кто делает трупами желающим быть русскими
    07 марта, Гость   Ответить
  • СВО идет уже больше года, это официальный факт и его можно публиковать --- поэтому уже год назад были прогнозы, итог этих прогнозов тоже официально известен
    07 марта, Гость   Ответить
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