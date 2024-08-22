Украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область

Противнику нанесли огневое поражение и отбросили

22 августа 2024, 07:13, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com

Украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию Климовского района Брянской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, противника удалось разбить и отбросить.

В ходе боя попытка прорыва была пресечена силами ПУ ФСБ России и подразделениями Вооруженных сил РФ. В ДРГ было коло 200 бойцов украинской армии. Их передвижение обнаружили около 19:00 мск (23:00 по времени Барнаула). Ей нанесли огневое поражение, противнику пришлось отступить с потерями.

В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального оперштаба.