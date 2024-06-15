Володин: Украинские депутаты начали обсуждать предложения Путина
По его словам, только Рада теперь может участвовать в достижении каких-либо договоренностей
15 июня 2024, 14:30, ИА Амител
Украинские депутаты начали обсуждать предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, срок полномочий Владимира Зеленского уже истек, и на сегодня единственным легитимным субъектом на Украине остается Верховная рада.
"Только она может участвовать в достижении каких-либо договоренностей. Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной рады уже начали делать это", – написал Володин в телеграм-канале.
14 июня президент Владимир Путин предложил свою формулу мира. Она предусматривает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против России и признание Крыма, Севастополя и новых регионов частью РФ.
Зеленский назвал это ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что инициативы Путина не содержат "реального мирного предложения".
16:33:02 15-06-2024
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