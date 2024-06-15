Володин: Украинские депутаты начали обсуждать предложения Путина

По его словам, только Рада теперь может участвовать в достижении каких-либо договоренностей

15 июня 2024, 14:30, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin

Украинские депутаты начали обсуждать предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, срок полномочий Владимира Зеленского уже истек, и на сегодня единственным легитимным субъектом на Украине остается Верховная рада.

"Только она может участвовать в достижении каких-либо договоренностей. Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной рады уже начали делать это", – написал Володин в телеграм-канале.

14 июня президент Владимир Путин предложил свою формулу мира. Она предусматривает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против России и признание Крыма, Севастополя и новых регионов частью РФ.

Зеленский назвал это ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что инициативы Путина не содержат "реального мирного предложения".