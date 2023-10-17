Украинские СМИ подтвердили информацию о смерти Сергея Сивохо
Ранее информацию об уходе Сивохо из жизни опровергали, но отмечалось, что он в очень тяжелом состоянии
17 октября 2023, 16:01, ИА Амител
Украинский телеведущий и бывший креативный продюсер студии "Квартал 95" скончался на 55-м году жизни. Информацию об этом подтвердило издание "Страна".
Ранее член Общественной палаты РФ Анна Ревякина уже писала в своем телеграм-канале о том, что Сергей Сивохо умер, однако позднее опровергла собственную информацию. Отмечалось, что юморист жив, но находится в больнице в очень тяжелом состоянии.
Сивохо играл в командах ДПИ, "Дрим-Тим" и "Сборная СНГ" и дважды выходил в финал Высшей лиги КВН, хотя победить в ней так и не смог. Помимо КВН, снимался в различных проектах, включая российский ситком "Счастливы вместе".
В 2019 году Сивохо ушел в политику и баллотировался в Раду, но выборы проиграл. Однако тогда он занял пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. В этой должности он создал план для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но когда решился представить его публике в марте 2020 года, его избили националисты. Вскоре Владимир Зеленский уволил Сивохо со всех постов.
16:12:50 17-10-2023
да дайте покоя человеку: весь день его туда.сюда.. умер-не умер
16:59:40 17-10-2023
Царство небесное
17:25:32 18-10-2023
В этой должности он создал план для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Баранашвили, правильно писать НА Донбассе, НА Украине, НА Алтае. А петушатня хохлятская в Новосибирске пишет, мы поехали в Алтай. Этот текст тоже хохломорда писала?