Украинские СМИ подтвердили информацию о смерти Сергея Сивохо

Ранее информацию об уходе Сивохо из жизни опровергали, но отмечалось, что он в очень тяжелом состоянии

17 октября 2023, 16:01, ИА Амител

Украинский телеведущий и бывший креативный продюсер студии "Квартал 95" скончался на 55-м году жизни. Информацию об этом подтвердило издание "Страна".

Ранее член Общественной палаты РФ Анна Ревякина уже писала в своем телеграм-канале о том, что Сергей Сивохо умер, однако позднее опровергла собственную информацию. Отмечалось, что юморист жив, но находится в больнице в очень тяжелом состоянии.

Сивохо играл в командах ДПИ, "Дрим-Тим" и "Сборная СНГ" и дважды выходил в финал Высшей лиги КВН, хотя победить в ней так и не смог. Помимо КВН, снимался в различных проектах, включая российский ситком "Счастливы вместе".

В 2019 году Сивохо ушел в политику и баллотировался в Раду, но выборы проиграл. Однако тогда он занял пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. В этой должности он создал план для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но когда решился представить его публике в марте 2020 года, его избили националисты. Вскоре Владимир Зеленский уволил Сивохо со всех постов.