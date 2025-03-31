Украинские спецслужбы активно пытаются вербовать детей в России для терактов и диверсий

Количество преступлений, связанных с организацией экстремистского сообщества, утроилось за прошлый год

31 марта 2025, 13:45, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Зарубежные спецслужбы, в первую очередь украинские, пытаются втягивать несовершеннолетних россиян в диверсионно-террористические акции. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.

По его словам, попытки информационно-пропагандистского воздействия коллективного Запада и украинских спецслужб на россиян с целью вербовки участились с началом спецоперации. В первую очередь целью становится молодежь, которую стремятся привлечь в ультраправые националистические группировки.

"Достаточно отметить, что в 2024 году почти в три раза увеличилось количество преступлений, связанных с организацией экстремистского сообщества", – заявил Гребенкин.

Для вербовки используются соцсети, в первую очередь Telegram. Применяются специальные методики информационного воздействия на "психоэмоционально неокрепшее сознание детей". Чаще всего в прошлом году совершались поджоги административных зданий и военкоматов, повреждение оборудования железнодорожной и иной критической инфраструктуры. Зафиксированы десятки таких преступлений, по которым привлекли к уголовной ответственности россиян, многие из которых не достигли совершеннолетия.