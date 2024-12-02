НОВОСТИОбщество

Житель Бийска в течение года финансировал экстремистскую организацию

Он предстанет перед судом

02 декабря 2024, 22:50, ИА Амител

Деньги в кошельке / Фото: amic.ru
Деньги в кошельке / Фото: amic.ru

40-летний житель Бийска предстанет перед судом по обвинению в финансировании экстремистской организации. Об этом сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

"В 2021 году обвиняемый подписался на интернет-ресурс, который пропагандирует идеи организации, признанной экстремистской в России. Являясь сторонником этой организации, он систематически отправлял деньги на ее счет", – пишет ведомство.

Мужчина анонимно финансировал экстремистскую организацию вплоть до февраля 2022 года. Однако оперативники выявили преступление.

В ходе следствия собраны достаточные доказательства, уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения. Обвинительное заключение подтверждено прокурором.

Фото: кадр из видео СУ СК по Алтайскому краю

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НОВОСТИПроисшествия
Бийск Алтайский край суд Экстремизм

Комментарии 3

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Гость

07:44:44 03-12-2024

он систематически отправлял деньги на ее счет --- мог ведь на женщин тратить. Может уже не мог

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Гость

08:42:25 03-12-2024

Экстремистской... А на самом деле поди окажется, что это Гринпис или гей-порно

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Гость

09:28:42 03-12-2024

У нас Газпром тоже кое-кого спонсирует открыто и ни чего. А Лукоил топливо поставляет бывшему комику и тоже ни чего

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