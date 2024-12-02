Житель Бийска в течение года финансировал экстремистскую организацию
Он предстанет перед судом
02 декабря 2024, 22:50, ИА Амител
40-летний житель Бийска предстанет перед судом по обвинению в финансировании экстремистской организации. Об этом сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.
"В 2021 году обвиняемый подписался на интернет-ресурс, который пропагандирует идеи организации, признанной экстремистской в России. Являясь сторонником этой организации, он систематически отправлял деньги на ее счет", – пишет ведомство.
Мужчина анонимно финансировал экстремистскую организацию вплоть до февраля 2022 года. Однако оперативники выявили преступление.
В ходе следствия собраны достаточные доказательства, уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения. Обвинительное заключение подтверждено прокурором.
07:44:44 03-12-2024
он систематически отправлял деньги на ее счет --- мог ведь на женщин тратить. Может уже не мог
08:42:25 03-12-2024
Экстремистской... А на самом деле поди окажется, что это Гринпис или гей-порно
09:28:42 03-12-2024
У нас Газпром тоже кое-кого спонсирует открыто и ни чего. А Лукоил топливо поставляет бывшему комику и тоже ни чего