Житель Бийска в течение года финансировал экстремистскую организацию

Он предстанет перед судом

02 декабря 2024, 22:50, ИА Амител

Деньги в кошельке / Фото: amic.ru

40-летний житель Бийска предстанет перед судом по обвинению в финансировании экстремистской организации. Об этом сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

"В 2021 году обвиняемый подписался на интернет-ресурс, который пропагандирует идеи организации, признанной экстремистской в России. Являясь сторонником этой организации, он систематически отправлял деньги на ее счет", – пишет ведомство.

Мужчина анонимно финансировал экстремистскую организацию вплоть до февраля 2022 года. Однако оперативники выявили преступление.

В ходе следствия собраны достаточные доказательства, уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения. Обвинительное заключение подтверждено прокурором.