Украинские спецслужбы планировали подорвать трех высокопоставленных военных в Москве

Все организаторы и соучастники операции, в том числе иностранные граждане, объявлены в розыск

10 июля 2024, 15:10, ИА Амител

Три гранаты на столе / Фото: unsplash.com

ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб подорвать трех высокопоставленных российских офицеров в Москве, сообщает ведомство.

"Задержанный дал признательные показания, что в мае 2024 года был завербован сотрудником украинской военной разведки и дал согласие на исполнение поручений, связанных с подготовкой террористических актов на территории России за материальное вознаграждение", – рассказали в ведомстве.

30-летний гражданин России по заданию украинских спецслужб организовал через курьерские службы доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания руководителей подразделений Минобороны РФ.

Взрывные устройства мужчина планировал привести в действие после отчетов курьеров о доставке посылок.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.