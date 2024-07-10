Украинские спецслужбы планировали подорвать трех высокопоставленных военных в Москве
Все организаторы и соучастники операции, в том числе иностранные граждане, объявлены в розыск
10 июля 2024, 15:10, ИА Амител
ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб подорвать трех высокопоставленных российских офицеров в Москве, сообщает ведомство.
"Задержанный дал признательные показания, что в мае 2024 года был завербован сотрудником украинской военной разведки и дал согласие на исполнение поручений, связанных с подготовкой террористических актов на территории России за материальное вознаграждение", – рассказали в ведомстве.
30-летний гражданин России по заданию украинских спецслужб организовал через курьерские службы доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания руководителей подразделений Минобороны РФ.
Взрывные устройства мужчина планировал привести в действие после отчетов курьеров о доставке посылок.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.
"Все организаторы и соучастники преступлений, в том числе иностранные граждане, объявлены в розыск и будут привлечены к уголовной ответственности", – добавили в ФСБ.
15:27:41 10-07-2024
вывезти тварь на полигон, привязать к планируемой взрывчатке и ага.