Украинский беспилотник атаковал тракториста в Курской области

Трактор проводил работы на фортификационных сооружениях

21 апреля 2023, 15:45, ИА Амител

В Курской области дрон-камикадзе врезался в трактор, рассказал в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Инцидент произошёл в четверг, 20 апреля, возле села Гуево в Суджанском районе.

"Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях. Дрон-камикадзе нанёс повреждения строительной технике", – написал глава региона.

Водитель не пострадал.