Украинский беспилотник атаковал тракториста в Курской области
Трактор проводил работы на фортификационных сооружениях
21 апреля 2023, 15:45, ИА Амител
В Курской области дрон-камикадзе врезался в трактор, рассказал в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Инцидент произошёл в четверг, 20 апреля, возле села Гуево в Суджанском районе.
"Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях. Дрон-камикадзе нанёс повреждения строительной технике", – написал глава региона.
Водитель не пострадал.
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