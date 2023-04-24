Украинский беспилотник с взрывчаткой нашла сельчанка, когда хоронила котёнка

Инцидент произошёл в Подмосковье днём 23 апреля

24 апреля 2023, 13:28, ИА Амител

Начинённый взрывчаткой беспилотник, похожий на украинский UJ-22 Airborne, упал в подмосковном посёлке Воровского возле Ногинска, сообщает Mash.

"Трёхметровый БПЛА массой около 85 килограммов рухнул с неба, зацепившись за деревья, в воскресенье днём. Его максимальная скорость до 180 км/ч, дальность полёта – около 800 км. БПЛА был начинён канадскими взрывными зарядами М112 на основе пластичной взрывчатки С4", – говорится в сообщении.

Как уточняет Baza, беспилотник нёс 17 килограммов взрывчатки: около 30 брикетов массой по 570 граммов с взрывчатым веществом внутри. Взрывотехникам пришлось работать на месте падения дрона около пяти часов.

БПЛА обнаружила жительница села, когда пошла в лес хоронить своего умершего котёнка. Она сообщила в полицию, что в 300 метрах от своего дома нашла большой летательный аппарат.