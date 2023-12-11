Украинский депутат назвал Орбана петухом

Такое заявление парламентарий сделал в телеграм-канале

11 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

Виктор Орбан / Григорий Сысоев / POOL / ТАСС

Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко назвал нехорошим словом премьера Венгрии Виктора Орбана.

"Орбан – петух", – написал он в телеграм-канале.

В последние дни Орбан сделал несколько высказываний, которые не понравились Киеву: назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира, выступил против принятия Украины в Евросоюз, а также призвал ЕС не отказываться от сотрудничества с Россией.

Кроме этого стало известно, что соратники Орбана в скором времени проведут в Вашингтоне закрытую встречу с республиканцами, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США.