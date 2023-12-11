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Украинский депутат назвал Орбана петухом

Такое заявление парламентарий сделал в телеграм-канале

11 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

Виктор Орбан / Григорий Сысоев / POOL / ТАСС
Виктор Орбан / Григорий Сысоев / POOL / ТАСС

Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко назвал нехорошим словом премьера Венгрии Виктора Орбана.

"Орбан – петух", – написал он в телеграм-канале.

В последние дни Орбан сделал несколько высказываний, которые не понравились Киеву: назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира, выступил против принятия Украины в Евросоюз, а также призвал ЕС не отказываться от сотрудничества с Россией.

Кроме этого стало известно, что соратники Орбана в скором времени проведут в Вашингтоне закрытую встречу с республиканцами, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США.

Политика украина

Комментарии 4

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Элен без ребят

10:55:55 11-12-2023

все, что нужно знать о хохлодепутатах. уровень селюков как был, так и остался. никогда не забуду внешний вид хохлоделегации, которая несколько лет назад нагрянула к Баблизе Второй. последняя чуть не всплакнула, когда эти в зал зашли.

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Гость

12:35:13 11-12-2023

А что, мы теперь "по понятиям" живем, нсли "петух" - нехорошее слово?

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Гость

12:53:25 11-12-2023

В Европе все запутано, петух нехорошо, а педераст хорошо

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Гость

13:32:33 11-12-2023

Этого пропахшего горелым человеческим мясом в Одесском доме профсоюзов настоящего петушка в Европарламенте привечали.

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