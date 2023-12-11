Украинский депутат назвал Орбана петухом
Такое заявление парламентарий сделал в телеграм-канале
11 декабря 2023, 09:15, ИА Амител
Виктор Орбан / Григорий Сысоев / POOL / ТАСС
Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко назвал нехорошим словом премьера Венгрии Виктора Орбана.
"Орбан – петух", – написал он в телеграм-канале.
В последние дни Орбан сделал несколько высказываний, которые не понравились Киеву: назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира, выступил против принятия Украины в Евросоюз, а также призвал ЕС не отказываться от сотрудничества с Россией.
Кроме этого стало известно, что соратники Орбана в скором времени проведут в Вашингтоне закрытую встречу с республиканцами, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США.
10:55:55 11-12-2023
все, что нужно знать о хохлодепутатах. уровень селюков как был, так и остался. никогда не забуду внешний вид хохлоделегации, которая несколько лет назад нагрянула к Баблизе Второй. последняя чуть не всплакнула, когда эти в зал зашли.
12:35:13 11-12-2023
А что, мы теперь "по понятиям" живем, нсли "петух" - нехорошее слово?
12:53:25 11-12-2023
В Европе все запутано, петух нехорошо, а педераст хорошо
13:32:33 11-12-2023
Этого пропахшего горелым человеческим мясом в Одесском доме профсоюзов настоящего петушка в Европарламенте привечали.