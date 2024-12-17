Украшение подъезда дома к Новому году может обернуться штрафом для россиян
По закону, без согласия всех жильцов этого делать нельзя
17 декабря 2024, 10:45, ИА Амител
Если самовольно украсить подъезд дома к Новому году, можно получить штраф до 15 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Украшение подъезда дома к новогодним праздникам без ведома управляющей компании и согласия соседей грозит штрафом до 15 тыс. рублей. А если из-за новогодней атрибутики случится пожар и погибнут люди – появится уголовная ответственность.
"Согласно Жилищному кодексу РФ (статья 36), общее имущество многоквартирного дома, к которому относится и подъезд, принадлежит всем собственникам жилья на праве общей долевой собственности. Так что без согласия всех владельцев жилья любые подобные действия считаются самовольными", – рассказала адвокат Евгения Квартальнова.
Соседи могут пожаловаться в управляющую компанию, государственный жилищный надзор, прокуратуру и Роспотребнадзор. Заинтересоваться самовольным украшением подъезда может и МЧС: размещение в нем украшений из бумаги, картона, дерева или пластика, а тем более электрических гирлянд нарушает нормы пожарной безопасности.
Поэтому придется не только убрать украшения, но и выплатить штраф: для физических лиц он варьируется от 400 рублей до 5 тыс. рублей. А нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой взыскание в размере от 5 до 15 тыс. рублей.
10:55:43 17-12-2024
Уж где где, а в барнауле точно найдутся недоумки, которые будут против украшения подъездов!
11:07:41 17-12-2024
Вырежу снежинки из оцинковки! МЧС пойдет лесом, а соседями порешаю)
12:49:00 17-12-2024
то есть, установленные в подъезде пластиковые или деревянные окна "нарушает нормы пожарной безопасности." а какая разница, если украшение из этого же материала
13:42:15 17-12-2024
всем не праздновать новый год!
на каждый подьезд найдется шопокляк
13:51:57 17-12-2024
...для российских граждан. Другие граждане могут действовать безнаказанно
16:38:39 17-12-2024
А как расценить развешивание рекламных листовок по дверям и проводам в подъезде?
17:24:01 17-12-2024
Гость (16:38:39 17-12-2024) А как расценить развешивание рекламных листовок по дверям и ... как =нарушение требований пожарной безопасности= ящитаю -_-