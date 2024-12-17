Украшение подъезда дома к Новому году может обернуться штрафом для россиян

По закону, без согласия всех жильцов этого делать нельзя

17 декабря 2024, 10:45, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Если самовольно украсить подъезд дома к Новому году, можно получить штраф до 15 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Украшение подъезда дома к новогодним праздникам без ведома управляющей компании и согласия соседей грозит штрафом до 15 тыс. рублей. А если из-за новогодней атрибутики случится пожар и погибнут люди – появится уголовная ответственность.

"Согласно Жилищному кодексу РФ (статья 36), общее имущество многоквартирного дома, к которому относится и подъезд, принадлежит всем собственникам жилья на праве общей долевой собственности. Так что без согласия всех владельцев жилья любые подобные действия считаются самовольными", – рассказала адвокат Евгения Квартальнова.

Соседи могут пожаловаться в управляющую компанию, государственный жилищный надзор, прокуратуру и Роспотребнадзор. Заинтересоваться самовольным украшением подъезда может и МЧС: размещение в нем украшений из бумаги, картона, дерева или пластика, а тем более электрических гирлянд нарушает нормы пожарной безопасности.

Поэтому придется не только убрать украшения, но и выплатить штраф: для физических лиц он варьируется от 400 рублей до 5 тыс. рублей. А нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой взыскание в размере от 5 до 15 тыс. рублей.