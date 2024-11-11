НОВОСТИОбщество

Россиянам рассказали, сколько будет стоить красная икра к Новому году

Уже сегодня маленькая баночка деликатеса стоит около 1,5 тыс. рублей

11 ноября 2024, 20:30, ИА Амител

Бутерброд с красной икрой / Фото: pixabay.com
Бутерброд с красной икрой / Фото: pixabay.com

Стоимость килограмма красной икры уже превысила 10 тысяч рублей, а к Новому году она еще прибавит в цене, пишет "Парламентская газета".

Учредитель группы компаний "Русский икорный дом" Александр Новиков уверен, что икра подорожает к Новому году, скорее всего, не более чем на 15%.

"Стоимость икры лососевых вряд ли превысит порог в 11-12 тысяч рублей за килограмм", – отмечает издание со ссылкой на эксперта.

Что касается черной икры, то в сравнении с 2023 годом она подорожала примерно на 10%.

В итоге сегодня в магазинах 120-140-граммовые баночки с красной икрой продают примерно за 1,5 тыс. рублей, 250 граммов осетровой черной икры – за 19 тыс. рублей, такая же баночка стерляжьей забойной икры стоит 17 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали о переизбытке красной икры в стране.

Бутерброды с икрой / Фото: pxhere.com/ru/photo/592500

Красная икра стала золотой. Цена деликатеса превысила 10 тысяч рублей за килограмм

По прогнозам экспертов, на этой отметке стоимость продукта не остановится и продолжит расти
НОВОСТИОбщество

цены Мнения экспертов Продукты

Комментарии 9

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Гость

20:58:46 11-11-2024

Дети уже не ели и не станут начинать))) Интересно кому они потом будут скармливать свои деликатесы...

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Гость

11:07:39 12-11-2024

Гость (20:58:46 11-11-2024) Дети уже не ели и не станут начинать))) Интересно кому они п... Кто работает - тот ест, а кто только орать может и писать нытье в комментах - тот будет икру только нюхать, продолжайте и детей своих тому же учите. А я всегда ел и буду есть икру, столько сколько захочу :-)

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Гость

21:09:18 11-11-2024

Нда. За несколько лет икра стала дороже в несколько раз. Стабильность

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Гость

22:32:19 11-11-2024

Сами и потребляйте эту барыгомечту, продажники. Обойдемся.

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Гость

06:04:19 12-11-2024

В итоге сегодня в магазинах 120-140-граммовые баночки с красной икрой продают примерно за 1,5 тыс. рублей, 250 граммов осетровой черной икры – за 19 тыс. рублей, такая же баночка стерляжьей забойной икры стоит 17 тыс. рублей.-----ну так выгодней две по 1,5 взять, чем одну за 19))) Дорожает-то всё. Но к на НГ как себя бутером с маслом и икоркой не побаловать. Гостям презентовать, как бутерброд олигарх

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Гость

06:38:20 12-11-2024

Гость (06:04:19 12-11-2024) выгодней две по 1,5 взять, чем одну за 19Рекламщик вы так себе...

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Гость

08:59:52 12-11-2024

Спасибо нашиму гаранту. За хлеб, за соль, за молоко, икру.

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Гость

10:27:44 12-11-2024

Встаём с колен!

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Гость

11:05:41 12-11-2024

Все нытики отметились ?

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