Уже сегодня маленькая баночка деликатеса стоит около 1,5 тыс. рублей

11 ноября 2024, 20:30, ИА Амител

Бутерброд с красной икрой / Фото: pixabay.com

Стоимость килограмма красной икры уже превысила 10 тысяч рублей, а к Новому году она еще прибавит в цене, пишет "Парламентская газета".

Учредитель группы компаний "Русский икорный дом" Александр Новиков уверен, что икра подорожает к Новому году, скорее всего, не более чем на 15%.

"Стоимость икры лососевых вряд ли превысит порог в 11-12 тысяч рублей за килограмм", – отмечает издание со ссылкой на эксперта.

Что касается черной икры, то в сравнении с 2023 годом она подорожала примерно на 10%.

В итоге сегодня в магазинах 120-140-граммовые баночки с красной икрой продают примерно за 1,5 тыс. рублей, 250 граммов осетровой черной икры – за 19 тыс. рублей, такая же баночка стерляжьей забойной икры стоит 17 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали о переизбытке красной икры в стране.