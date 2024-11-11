Россиянам рассказали, сколько будет стоить красная икра к Новому году
Уже сегодня маленькая баночка деликатеса стоит около 1,5 тыс. рублей
11 ноября 2024, 20:30, ИА Амител
Стоимость килограмма красной икры уже превысила 10 тысяч рублей, а к Новому году она еще прибавит в цене, пишет "Парламентская газета".
Учредитель группы компаний "Русский икорный дом" Александр Новиков уверен, что икра подорожает к Новому году, скорее всего, не более чем на 15%.
"Стоимость икры лососевых вряд ли превысит порог в 11-12 тысяч рублей за килограмм", – отмечает издание со ссылкой на эксперта.
Что касается черной икры, то в сравнении с 2023 годом она подорожала примерно на 10%.
В итоге сегодня в магазинах 120-140-граммовые баночки с красной икрой продают примерно за 1,5 тыс. рублей, 250 граммов осетровой черной икры – за 19 тыс. рублей, такая же баночка стерляжьей забойной икры стоит 17 тыс. рублей.
Ранее россиянам рассказали о переизбытке красной икры в стране.
20:58:46 11-11-2024
Дети уже не ели и не станут начинать))) Интересно кому они потом будут скармливать свои деликатесы...
11:07:39 12-11-2024
Гость (20:58:46 11-11-2024) Дети уже не ели и не станут начинать))) Интересно кому они п... Кто работает - тот ест, а кто только орать может и писать нытье в комментах - тот будет икру только нюхать, продолжайте и детей своих тому же учите. А я всегда ел и буду есть икру, столько сколько захочу :-)
21:09:18 11-11-2024
Нда. За несколько лет икра стала дороже в несколько раз. Стабильность
22:32:19 11-11-2024
Сами и потребляйте эту барыгомечту, продажники. Обойдемся.
06:04:19 12-11-2024
В итоге сегодня в магазинах 120-140-граммовые баночки с красной икрой продают примерно за 1,5 тыс. рублей, 250 граммов осетровой черной икры – за 19 тыс. рублей, такая же баночка стерляжьей забойной икры стоит 17 тыс. рублей.-----ну так выгодней две по 1,5 взять, чем одну за 19))) Дорожает-то всё. Но к на НГ как себя бутером с маслом и икоркой не побаловать. Гостям презентовать, как бутерброд олигарх
06:38:20 12-11-2024
Гость (06:04:19 12-11-2024) выгодней две по 1,5 взять, чем одну за 19Рекламщик вы так себе...
08:59:52 12-11-2024
Спасибо нашиму гаранту. За хлеб, за соль, за молоко, икру.
10:27:44 12-11-2024
Встаём с колен!
11:05:41 12-11-2024
Все нытики отметились ?