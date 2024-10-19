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Улица торговых фонарей. Фото квартала в Барнауле, где может появиться четвертый ТЦ

Возможно, "Весна", "Огни" и "Простор" пополнятся каким-нибудь "Д’Артаньяном"

19 октября 2024, 08:05, ИА Амител

Улица Малахова в Барнауле / Фото: amic.ru

В центре внимания горожан вновь оказался вопрос о градостроительстве. На этот раз речь идет о земельном участке на улице Малахова, 86г, который выставлен на аукцион. Согласно данным ГИС "Торги", цель предоставления территории в аренду – для возведения магазина, объекта делового управления или торговли. В последнем случае это может быть торговый или торгово-развлекательный центр. И это в районе, где уже сосредоточены такие гиганты, как "Весна", "Огни" и "Простор". Кроме этого, неподалеку расположено еще несколько небольших магазинов и заведений. 

Мы прогулялись по улице Малахова и посмотрели, как выглядит сосредоточение ТЦ. 

Строительство / Фото: unsplash.com

Еще один торговый центр могут построить между "Весной" и "Огнями" в Барнауле

Земельный участок выставили на аукцион — минимальную стоимость годовой аренды оценили в 3,8 млн рублей
НОВОСТИБарнаул

Барнаул недвижимость

Комментарии 9

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Хрю.

12:13:19 19-10-2024

Зачем ТЦ среди ТЦ? Очередная дичь. Когда уже начнут появляться детские садики, школы, музыкальные школы, центры реабилитации сво, детей инвалидов? Вообще когда социальная инфраструктура начнет развиваться? Да хоть школы шакмат для детей? Центр по обучению программирования и робототехники.... Зачем ТЦ? Постройте кванториум

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Гость

14:20:53 19-10-2024

Хрю. (12:13:19 19-10-2024) Зачем ТЦ среди ТЦ? Очередная дичь. Когда уже начнут появлять... Что мешает? Бери бабки и строй детские садики, школы, музыкальные школы, центры реабилитации сво, детей инвалидов, школы шаХмат для детей, Центр по обучению программирования и робототехники и тд и тп все что твоей душонки угодно.

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Гость

00:25:58 20-10-2024

Гость (14:20:53 19-10-2024) Что мешает? Бери бабки и строй детские садики, школы, музыка... Видимо отсутствие бабок и мешает.

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Гость

17:21:20 21-10-2024

Хрю. (12:13:19 19-10-2024) Зачем ТЦ среди ТЦ? Очередная дичь. Когда уже начнут появлять... Так никто не рожает, для кого строить?

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Гость

12:16:53 19-10-2024

Хотелось бы новости типа :"Открыли приют для бездомных","Началась стройка дома детского творчества ", "Открыли приют для животных", "Утвердили строительство художественной школы", "Власти города выделили место под строительство хосписа" и т. д.
Чаще всего читаешь про строительство человейников и торговых центров.

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Сергей

10:35:28 20-10-2024

Гость (12:16:53 19-10-2024) Хотелось бы новости типа :"Открыли приют для бездомных","Нач... Самое , когда историческое снесли и построили прокуратуру ?! Как?!

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Сергей

10:40:59 20-10-2024

Гость (12:16:53 19-10-2024) Хотелось бы новости типа :"Открыли приют для бездомных","Нач... Только и читаешь как губернатор открывает всякую фигню но не социальный объекты?! Праздник жизни устроил для тех кто себе все и везде ...

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🐉 дракон

13:38:46 19-10-2024

Серьезно?
На Антона Петрова ещё 1 решили построить ТЦ где и так уже 3 подряд ТЦ стоят???

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Сергей

10:38:11 20-10-2024

Как вариант сделать индустриальный соединить с горой хоть как-то куда-то добраться , я все о больном где общественный транспорт в городе

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