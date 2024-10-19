Улица торговых фонарей. Фото квартала в Барнауле, где может появиться четвертый ТЦ
Возможно, "Весна", "Огни" и "Простор" пополнятся каким-нибудь "Д’Артаньяном"
19 октября 2024, 08:05, ИА Амител
В центре внимания горожан вновь оказался вопрос о градостроительстве. На этот раз речь идет о земельном участке на улице Малахова, 86г, который выставлен на аукцион. Согласно данным ГИС "Торги", цель предоставления территории в аренду – для возведения магазина, объекта делового управления или торговли. В последнем случае это может быть торговый или торгово-развлекательный центр. И это в районе, где уже сосредоточены такие гиганты, как "Весна", "Огни" и "Простор". Кроме этого, неподалеку расположено еще несколько небольших магазинов и заведений.
Мы прогулялись по улице Малахова и посмотрели, как выглядит сосредоточение ТЦ.
12:13:19 19-10-2024
Зачем ТЦ среди ТЦ? Очередная дичь. Когда уже начнут появляться детские садики, школы, музыкальные школы, центры реабилитации сво, детей инвалидов? Вообще когда социальная инфраструктура начнет развиваться? Да хоть школы шакмат для детей? Центр по обучению программирования и робототехники.... Зачем ТЦ? Постройте кванториум
14:20:53 19-10-2024
Хрю. (12:13:19 19-10-2024) Зачем ТЦ среди ТЦ? Очередная дичь. Когда уже начнут появлять... Что мешает? Бери бабки и строй детские садики, школы, музыкальные школы, центры реабилитации сво, детей инвалидов, школы шаХмат для детей, Центр по обучению программирования и робототехники и тд и тп все что твоей душонки угодно.
00:25:58 20-10-2024
Гость (14:20:53 19-10-2024) Что мешает? Бери бабки и строй детские садики, школы, музыка... Видимо отсутствие бабок и мешает.
17:21:20 21-10-2024
Хрю. (12:13:19 19-10-2024) Зачем ТЦ среди ТЦ? Очередная дичь. Когда уже начнут появлять... Так никто не рожает, для кого строить?
12:16:53 19-10-2024
Хотелось бы новости типа :"Открыли приют для бездомных","Началась стройка дома детского творчества ", "Открыли приют для животных", "Утвердили строительство художественной школы", "Власти города выделили место под строительство хосписа" и т. д.
Чаще всего читаешь про строительство человейников и торговых центров.
10:35:28 20-10-2024
Гость (12:16:53 19-10-2024) Хотелось бы новости типа :"Открыли приют для бездомных","Нач... Самое , когда историческое снесли и построили прокуратуру ?! Как?!
10:40:59 20-10-2024
Гость (12:16:53 19-10-2024) Хотелось бы новости типа :"Открыли приют для бездомных","Нач... Только и читаешь как губернатор открывает всякую фигню но не социальный объекты?! Праздник жизни устроил для тех кто себе все и везде ...
13:38:46 19-10-2024
Серьезно?
На Антона Петрова ещё 1 решили построить ТЦ где и так уже 3 подряд ТЦ стоят???
10:38:11 20-10-2024
Как вариант сделать индустриальный соединить с горой хоть как-то куда-то добраться , я все о больном где общественный транспорт в городе