Улица торговых фонарей. Фото квартала в Барнауле, где может появиться четвертый ТЦ

Возможно, "Весна", "Огни" и "Простор" пополнятся каким-нибудь "Д’Артаньяном"

19 октября 2024, 08:05, ИА Амител

Улица Малахова в Барнауле / Фото: amic.ru

В центре внимания горожан вновь оказался вопрос о градостроительстве. На этот раз речь идет о земельном участке на улице Малахова, 86г, который выставлен на аукцион. Согласно данным ГИС "Торги", цель предоставления территории в аренду – для возведения магазина, объекта делового управления или торговли. В последнем случае это может быть торговый или торгово-развлекательный центр. И это в районе, где уже сосредоточены такие гиганты, как "Весна", "Огни" и "Простор". Кроме этого, неподалеку расположено еще несколько небольших магазинов и заведений.

Мы прогулялись по улице Малахова и посмотрели, как выглядит сосредоточение ТЦ.