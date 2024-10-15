НОВОСТИБизнес

Еще один торговый центр могут построить между "Весной" и "Огнями" в Барнауле

Земельный участок выставили на аукцион — минимальную стоимость годовой аренды оценили в 3,8 млн рублей

15 октября 2024, 08:52, ИА Амител

Строительство / Фото: unsplash.com
Строительство / Фото: unsplash.com

Земельный участок на улице Малахова, 86г, выставили на аукцион в Барнауле, свидетельствуют данные ГИС "Торги". Территорию выделили в гуще коммерческой застройки в районе пересечения Малахова и Антона Петрова. С одной из сторон над ней возвышаются крупные торговые центры: "Весна", "Огни" и "Простор". 

Территория частично огорожена и не занята капитальными объектами. С двух сторон в нее вдаются два маленьких надела: но одном есть трансформаторная подстанция, а на другом – хозяйственный корпус и фруктово-овощные киоски. Летом и не только участок использовался в качестве "отстойника" для фур и хранения легкового автотранспорта. Часть и вовсе заросла деревьями.

Цель предоставления территории в аренду – для возведения магазина, объекта делового управления или торговли. В последнем случае это может быть торговый или торгово-развлекательный центр. Сама площадь под застройку составляет всего 4,6 тысячи квадратных метров. Минимальную стоимость годовой аренды оценили в 3,8 млн рублей, однако ставка может вырасти в ходе аукциона.

Барнаул бизнес

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

08:59:00 15-10-2024

ну наконец то а то мало ТЦ у нас

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:53 15-10-2024

Давно пора, а то там уже не хватает ТЦ!

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

10:01:40 15-10-2024

Между тц надо строить тц и к ним пристраивать тц.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:01 15-10-2024

Зачем ? Эти то полупустые

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:18 15-10-2024

Предположу, что кому-то нужно куда-то деньги вкладывать, и ничего умнее построить ТЦ он не придумал.
Но лично мне не нужны новые ТЦ, хватает тех что есть.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:06 15-10-2024

Гость (12:20:18 15-10-2024) Предположу, что кому-то нужно куда-то деньги вкладывать, и н... согласен, паркуют бабки. Хотя уже давно доставка рулит, только они об этом не знают.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:04 15-10-2024

Это московские коррупционные деньги, им неважно, будет прибыль и востребованность или нет. Им тихонько трансформироваться на периферии надо. Тоже инвестиция в город, какая ни есть.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:34 15-10-2024

Точно!
А я думаю - чего нашему городу не хватает!?...
А оказывается нового ТЦ!!!...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:19 15-10-2024

это для клуба WorldClass же, они заходят в город

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров