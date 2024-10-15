Еще один торговый центр могут построить между "Весной" и "Огнями" в Барнауле

Земельный участок выставили на аукцион — минимальную стоимость годовой аренды оценили в 3,8 млн рублей

15 октября 2024, 08:52, ИА Амител

Строительство / Фото: unsplash.com

Земельный участок на улице Малахова, 86г, выставили на аукцион в Барнауле, свидетельствуют данные ГИС "Торги". Территорию выделили в гуще коммерческой застройки в районе пересечения Малахова и Антона Петрова. С одной из сторон над ней возвышаются крупные торговые центры: "Весна", "Огни" и "Простор".

Территория частично огорожена и не занята капитальными объектами. С двух сторон в нее вдаются два маленьких надела: но одном есть трансформаторная подстанция, а на другом – хозяйственный корпус и фруктово-овощные киоски. Летом и не только участок использовался в качестве "отстойника" для фур и хранения легкового автотранспорта. Часть и вовсе заросла деревьями.

Цель предоставления территории в аренду – для возведения магазина, объекта делового управления или торговли. В последнем случае это может быть торговый или торгово-развлекательный центр. Сама площадь под застройку составляет всего 4,6 тысячи квадратных метров. Минимальную стоимость годовой аренды оценили в 3,8 млн рублей, однако ставка может вырасти в ходе аукциона.