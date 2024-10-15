Еще один торговый центр могут построить между "Весной" и "Огнями" в Барнауле
Земельный участок выставили на аукцион — минимальную стоимость годовой аренды оценили в 3,8 млн рублей
15 октября 2024, 08:52, ИА Амител
Земельный участок на улице Малахова, 86г, выставили на аукцион в Барнауле, свидетельствуют данные ГИС "Торги". Территорию выделили в гуще коммерческой застройки в районе пересечения Малахова и Антона Петрова. С одной из сторон над ней возвышаются крупные торговые центры: "Весна", "Огни" и "Простор".
Территория частично огорожена и не занята капитальными объектами. С двух сторон в нее вдаются два маленьких надела: но одном есть трансформаторная подстанция, а на другом – хозяйственный корпус и фруктово-овощные киоски. Летом и не только участок использовался в качестве "отстойника" для фур и хранения легкового автотранспорта. Часть и вовсе заросла деревьями.
Цель предоставления территории в аренду – для возведения магазина, объекта делового управления или торговли. В последнем случае это может быть торговый или торгово-развлекательный центр. Сама площадь под застройку составляет всего 4,6 тысячи квадратных метров. Минимальную стоимость годовой аренды оценили в 3,8 млн рублей, однако ставка может вырасти в ходе аукциона.
08:59:00 15-10-2024
ну наконец то а то мало ТЦ у нас
09:56:53 15-10-2024
Давно пора, а то там уже не хватает ТЦ!
10:01:40 15-10-2024
Между тц надо строить тц и к ним пристраивать тц.
12:19:01 15-10-2024
Зачем ? Эти то полупустые
12:20:18 15-10-2024
Предположу, что кому-то нужно куда-то деньги вкладывать, и ничего умнее построить ТЦ он не придумал.
Но лично мне не нужны новые ТЦ, хватает тех что есть.
12:58:06 15-10-2024
Гость (12:20:18 15-10-2024) Предположу, что кому-то нужно куда-то деньги вкладывать, и н... согласен, паркуют бабки. Хотя уже давно доставка рулит, только они об этом не знают.
12:54:04 15-10-2024
Это московские коррупционные деньги, им неважно, будет прибыль и востребованность или нет. Им тихонько трансформироваться на периферии надо. Тоже инвестиция в город, какая ни есть.
13:46:34 15-10-2024
Точно!
А я думаю - чего нашему городу не хватает!?...
А оказывается нового ТЦ!!!...
16:19:19 15-10-2024
это для клуба WorldClass же, они заходят в город