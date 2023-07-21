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Бинокль установили в барнаульском Нагорном парке. Сколько стоит посмотреть?

С помощью бинокля можно увидеть достопримечательности города

21 июля 2023, 12:46, ИА Амител

В барнаульском Нагорном парке на смотровой площадке установили уличный бинокль, сообщает мэрия.

"При использовании бинокля открывается вид на панораму, архитектурные сооружения и достопримечательности Барнаула", – рассказали в администрации города.

Стоимость просмотра – 20 рублей в минуту. Оплатить можно наличным и безналичным расчетом.

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Комментарии 22

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Гость

12:50:11 21-07-2023

А бесплатно то сделать не судьба? Хапуги эта администрация.

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Гость

15:05:37 23-07-2023

Гость (12:50:11 21-07-2023) А бесплатно то сделать не судьба? Хапуги эта администрация.... Мало денег просят, надо 20 рублей в секунду просить

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Гость

12:56:34 21-07-2023

хлипкий какой-то, недолго простоит, надо было из бетона и чугуна сделать

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ГадкийЯ

13:23:21 21-07-2023

Гость (12:56:34 21-07-2023) хлипкий какой-то, недолго простоит, надо было из бетона и чу... ] Оплата наличными подразумевает бабку с билетами,причём круглосуточно.

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Гость

13:10:29 21-07-2023

Что-то не подумал с биноклем на гору забираться.Намедни два купил,один отправил куда надо,а вторым непременно воспользуюсь на том месте.Хотя к старости пока ещё не стал слаб глазами.И не только ими.

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Гость

13:17:06 21-07-2023

Было бы на что смотреть....а тут еще и платно...фи...хапуги.

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Гость

13:26:45 21-07-2023

За бесплатно не надо.

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Гость

13:48:29 21-07-2023

Гость (13:26:45 21-07-2023) За бесплатно не надо.... Так Вам бесплатно и не предлагают)))

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Гость

14:08:26 21-07-2023

Гость (13:48:29 21-07-2023) Так Вам бесплатно и не предлагают)))... я про то что даже если и было бы так сроду не попремся смотреть... ну если только доплатят

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Гость

14:38:24 21-07-2023

Гость (14:08:26 21-07-2023) я про то что даже если и было бы так сроду не попремся смотр... ))))))))))))))))

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Юс

14:51:06 21-07-2023

А в Сочи бесплатно

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Гость

16:09:27 21-07-2023

Юс (14:51:06 21-07-2023) А в Сочи бесплатно... В Сччи как раз платно, везде

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Гость

15:16:16 21-07-2023

Желающие посмотреть найдутся....

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Гость

15:28:29 21-07-2023

20 руб в минуту? 1200 р в час. 28 800 в сут. 864 000 руб в мес. 10 млн 368 тыс в год. Не хило

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Гость

15:50:37 21-07-2023

Гость (15:28:29 21-07-2023) 20 руб в минуту? 1200 р в час. 28 800 в сут. 864 000 руб в ... там не наберется желающих и на тысячу

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Гость

10:09:14 23-07-2023

Гость (15:28:29 21-07-2023) 20 руб в минуту? 1200 р в час. 28 800 в сут. 864 000 руб в ... Надо свой поставить ,штук пять по 10 р. И можно на канары

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Гость

15:29:22 21-07-2023

Ну прием тут опять администрация, если открыть новость по ссылке, то написано, что обратилась предпринимательница с инициативой, она и установила.

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Гость

15:41:48 21-07-2023

И в Москве бесплатно

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Гость

16:10:14 21-07-2023

Гость (15:41:48 21-07-2023) И в Москве бесплатно... В Москве платно везде бинокли

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Пузырек

16:34:42 21-07-2023

Гость (16:10:14 21-07-2023) В Москве платно везде бинокли... Сейчас не знаю, но года 4 назад с Воробьевых гор бесплатно смотрел

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Гость

16:00:08 21-07-2023

Кто вообще на эту лысую гору лазит....

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Гость

19:12:59 21-07-2023

На Воробьевых горах бесплатно

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