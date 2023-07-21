Бинокль установили в барнаульском Нагорном парке. Сколько стоит посмотреть?
С помощью бинокля можно увидеть достопримечательности города
21 июля 2023, 12:46, ИА Амител
Уличный бинокль в Нагорном парке / Фото: barnaul.org
В барнаульском Нагорном парке на смотровой площадке установили уличный бинокль, сообщает мэрия.
"При использовании бинокля открывается вид на панораму, архитектурные сооружения и достопримечательности Барнаула", – рассказали в администрации города.
Стоимость просмотра – 20 рублей в минуту. Оплатить можно наличным и безналичным расчетом.
12:50:11 21-07-2023
А бесплатно то сделать не судьба? Хапуги эта администрация.
15:05:37 23-07-2023
Гость (12:50:11 21-07-2023) А бесплатно то сделать не судьба? Хапуги эта администрация.... Мало денег просят, надо 20 рублей в секунду просить
12:56:34 21-07-2023
хлипкий какой-то, недолго простоит, надо было из бетона и чугуна сделать
13:23:21 21-07-2023
Гость (12:56:34 21-07-2023) хлипкий какой-то, недолго простоит, надо было из бетона и чу... ] Оплата наличными подразумевает бабку с билетами,причём круглосуточно.
13:10:29 21-07-2023
Что-то не подумал с биноклем на гору забираться.Намедни два купил,один отправил куда надо,а вторым непременно воспользуюсь на том месте.Хотя к старости пока ещё не стал слаб глазами.И не только ими.
13:17:06 21-07-2023
Было бы на что смотреть....а тут еще и платно...фи...хапуги.
13:26:45 21-07-2023
За бесплатно не надо.
13:48:29 21-07-2023
Гость (13:26:45 21-07-2023) За бесплатно не надо.... Так Вам бесплатно и не предлагают)))
14:08:26 21-07-2023
Гость (13:48:29 21-07-2023) Так Вам бесплатно и не предлагают)))... я про то что даже если и было бы так сроду не попремся смотреть... ну если только доплатят
14:38:24 21-07-2023
Гость (14:08:26 21-07-2023) я про то что даже если и было бы так сроду не попремся смотр... ))))))))))))))))
14:51:06 21-07-2023
А в Сочи бесплатно
16:09:27 21-07-2023
Юс (14:51:06 21-07-2023) А в Сочи бесплатно... В Сччи как раз платно, везде
15:16:16 21-07-2023
Желающие посмотреть найдутся....
15:28:29 21-07-2023
20 руб в минуту? 1200 р в час. 28 800 в сут. 864 000 руб в мес. 10 млн 368 тыс в год. Не хило
15:50:37 21-07-2023
Гость (15:28:29 21-07-2023) 20 руб в минуту? 1200 р в час. 28 800 в сут. 864 000 руб в ... там не наберется желающих и на тысячу
10:09:14 23-07-2023
Гость (15:28:29 21-07-2023) 20 руб в минуту? 1200 р в час. 28 800 в сут. 864 000 руб в ... Надо свой поставить ,штук пять по 10 р. И можно на канары
15:29:22 21-07-2023
Ну прием тут опять администрация, если открыть новость по ссылке, то написано, что обратилась предпринимательница с инициативой, она и установила.
15:41:48 21-07-2023
И в Москве бесплатно
16:10:14 21-07-2023
Гость (15:41:48 21-07-2023) И в Москве бесплатно... В Москве платно везде бинокли
16:34:42 21-07-2023
Гость (16:10:14 21-07-2023) В Москве платно везде бинокли... Сейчас не знаю, но года 4 назад с Воробьевых гор бесплатно смотрел
16:00:08 21-07-2023
Кто вообще на эту лысую гору лазит....
19:12:59 21-07-2023
На Воробьевых горах бесплатно