Бинокль установили в барнаульском Нагорном парке. Сколько стоит посмотреть?

С помощью бинокля можно увидеть достопримечательности города

21 июля 2023, 12:46, ИА Амител













Уличный бинокль в Нагорном парке / Фото: barnaul.org

В барнаульском Нагорном парке на смотровой площадке установили уличный бинокль, сообщает мэрия.

"При использовании бинокля открывается вид на панораму, архитектурные сооружения и достопримечательности Барнаула", – рассказали в администрации города.

Стоимость просмотра – 20 рублей в минуту. Оплатить можно наличным и безналичным расчетом.