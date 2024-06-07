Улицу в Барнауле перекроют из-за ремонта теплосети

Ограничение движения продлится с 9 утра до 20 часов вечера

07 июня 2024, 08:46, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/743087

В Барнауле из-за ремонта теплосети перекроют движение по одной из улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"В связи с проведением работ по капитальному ремонту тепловой сети будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части ул. 13-й Западной, от дома № 1 до дома № 10, с 09:00 10.06.2024 до 20:00 10.07.2024", – сказано в сообщении.

Водителей просят быть внимательными на данном участке, а также по возможности заранее выбирать пути объезда.