Стало известно, когда в Барнауле запустят автобусы по маршруту № 10

Он продлится от остановки "Ашан" до конечной "Спартак-2"

07 июня 2024, 08:15, ИА Амител

Люди в автобусе / Фото: pxhere.com

Автобусы десятого маршрута запустят в Барнауле уже с 10 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Транспорт будет ходить по следующей схеме: ТЦ "Волна" – ул. Власихинская – ул. Лазурная – Северный Власихинский проезд – ул. Шумакова – ул. Взлетная – ул. Попова – ул. Взлетная – ул. Сиреневая – ул. Балтийская – ул. С. Ускова – ул. Взлетная – ул. Солнечная Поляна – Павловский тракт – ул. Попова – ул. Энтузиастов – ул. Георгиева – ул. 50 лет СССР – ул. Сухэ-Батора – ул. Малахова – ул. А. Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – площадь Баварина – ул. Мамонтова – ул. Большая Олонская – конечный пункт "Спартак-2".

С понедельника начнут обслуживать маршрут автобусов большой вместимости марки НефАЗ. В прошлом году для Барнаула закупили партию подвижного состава на деньги казначейского кредита. Часть машин уже работает на маршруте № 1. Они начали курсировать по городу 6 мая.

"Десятку" решили выпустить чуть позже, после доукомплектации кадрами.