Улицы Барнаула начали украшать к Новому году

Новогодним оформлением активно занимаются во всех районах города

13 декабря 2024, 14:40, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

Улицы и проспекты Барнаула украшают в преддверии новогодних праздников. О том, что уже сделали в каждом районе города, рассказали в мэрии.

Октябрьский район

В Октябрьском районе световые фигуры украшают уголок отдыха перед кафе "Лакомка", а также клумбы на пересечении пр. Ленина с ул. Димитрова и на пересечении пр. Калинина с ул. Кулагина.

Арку на перекрестке пр. Комсомольского и ул. Молодежной украсили снежинками и гирляндами. Перекресток ул. Советской и пр. Комсомольского оформлен световыми новогодними часами. Перед зданием администрации района и на площади Ветеранов установили зимние световые фонтаны.

Более 180 ярких световых консолей разместили на опорах наружного освещения на площади Октября, по проспектам Ленина и Калинина, а также улицам Профинтерна, Парфенова и Воровского.

Железнодорожный район

На билбордах и остановочных павильонах Железнодорожного района разместили новогодние баннеры. Световые виньетки и тубусы появились на опорах наружного освещения.

Световому оформлению на улицах и проспектах уделили особое внимание: световые растяжки традиционно украшают ул. Молодежную и пр. Социалистический. На аллее центральных проспектов можно увидеть световые композиции "Упряжка оленей", "Светодиодное дерево с игрушками", "Олени и ели" и другие.

Индустриальный район

Здесь также сделали акцент на световых конструкциях. Так, яркая поздравительная надпись украшает фасад ТЦ "Волна". Гирлянда в виде ели сверкает над фасадом рынка "Янтарный", а вход оформлен световой бахромой. На парковке ТЦ "Огни" стоит ель, входы украшены световой бахромой. Праздничные баннеры появились на фасадах ТЦ "Москва", магазина "Зоотовары" по ул. Попова, 118.

Центральный район

Ранее на улице Мало-Тобольской начали возводить новогодний городок. На пешеходной зоне устанавливают искусственную ель. Позже ее украсят большими бантами и шарами.

Вход в новогодний городок традиционно оформили световыми композициями в виде звезд. Прогулочную зону украсят гирляндами, светящимися елями, шарами и фигурами героев мультфильмов.

Ленинский район

На площади Мира, главном новогоднем месте притяжения Ленинского района, украшают 12-метровую искусственную ель. На площади смонтировали "Световой полок", позволяющий горожанам гулять по площади в темное время суток. Также на площади установлены две деревянные горки и малые архитектурные формы.