Вопрос обсудили на оперативном совещании

09 декабря 2024, 15:05, ИА Амител

Елка на площади Сахарова / Фото: Мария Власова / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел оперативное совещание, на котором представители администраций и профильных комитетов обсудили подготовку к новогодним праздникам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Какие работы уже начались?

9 декабря на площади Сахарова приступили к возведению новогоднего городка. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

В связи с этим движение всех видов транспорта перекрыли на пр. Социалистическом от ул. Молодежной до ул. Мерзликина. Проезд будет ограничен с 9 декабря 2024 года по 19 января 2025-го.

Также Андрей Курышин отметил, что новогоднего салюта в рамках открытия снежного городка в этом году не будет.

Напомним, к строительству новогоднего городка на ул. на Мало-Тобольской приступили 6 декабря. Здесь начали заниматься монтажом бахромы и установкой искусственной ели. Она будет украшена большими бантами и шарами. Вход в новогодний городок традиционно оформили световыми композициями в виде звезд. Известно, что прогулочную зону украсят гирляндами, светящимися елями, шарами и фигурами героев мультфильмов.

Каким будет снежный городок на Сахарова?

На площади установят новогоднюю ель выстой 32 метра с гирляндами и звездой. Также смонтируют 26 светодиодных фигур, изготовят и обустроят новогодние павильоны, украсят гирляндами и световыми перетяжками.

Напомним, в этом году вместо ледяных фигур на площади Сахарова будут светодиодные. Это связано с тем, что метеорологи прогнозируют позднее установление снежного покрова и поздний ледостав. В связи с этим изменили концепцию строительства новогоднего городка.

"Проведена работа по подготовке мест размещения и ревизия элементов светового оформления, включающего: 73 программируемые гирлянды на новогодней ели, 8 перетяжек иллюминации через проспект Социалистический, 660 м программируемых гирлянд по периметру площади Сахарова, а также перетяжка световая с гербом города Барнаула. Прорабатывается также вопрос установки 15 ярмарочных домиков с двумя зонами фуд-корта на тротуаре по нечетной стороне проспекта Социалистического", – заявили в мэрии.

Завершить строительство новогоднего городка планируют до 25 декабря.

Где еще перекроют дороги и на какое время?

Движение транспорта в рамках подготовки к праздникам ограничат еще на нескольких дорогах краевой столицы:

на подъезде к площади в районе Дворца культуры "Южный" (улица Чайковского, 21) – с 15 декабря по 15 января;

улице Георгия Исакова, от четной проезжей части улицы Островского до нечетной проезжей части улицы Островского – с 14:00 до 19:00 28 декабря. В связи с этим движение автобусов по маршруту № 6 будет изменено. В прямом направлении: улица Георгия Исакова – четная сторона улицы Островского – улица Антона Петрова, далее – по маршруту. В обратном направлении: улица Антона Петрова – четная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова, далее – по маршруту;

в проезде от дома № 50 до дома № 50а по улице Первомайской в селе Власиха – с 18:00 до 19:00 20 декабря;

на проезжей части от здания № 14а, к. 2, по улице Новосибирской до дома № 16в по улице Новосибирской в микрорайоне Новосиликатный – с 16:30 до 20:00 20 декабря.

Когда пройдут новогодние представления для школьников?

Сегодня городские учреждения культуры готовят программы новогодних представлений для учащихся. В них поучаствуют около 40 тыс. школьников.

"Особое внимание при подготовке и проведении представлений уделяется безопасности", – заявил заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов.

Ранее стало известно, что представления для учащихся 1-4 классов школ пройдут с 18 по 29 декабря.

Председатель комитета по образованию Андрей Муль рассказал, что в ведомстве прорабатывают вопрос доставки учащихся к местам проведения новогодних мероприятий.

Также, по его словам, на каждой из пяти праздничных площадок организуют штабы елок. В рамках новогодних представлений все младшеклассники, включая находящихся на семейном обучении и учащихся частных школ, получат губернаторские подарки.