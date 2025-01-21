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Улицы Барнаула очищают от снега в усиленном режиме

На дорогах задействовали 127 рабочих и 74 единицы техники "Автодорстроя"

21 января 2025, 14:40, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Работники "Автодорстроя" в усиленном режиме очищают улицы Барнаула от снега 21 января, сообщили в мэрии.

В дневную смену в этой работе задействовано 127 рабочих и 74 единицы техники. Дорожники занимаются посыпкой, прометанием и очисткой проезжих частей и тротуаров, а также вывозом снега. 

Очистка проезжих частей проводится в том числе на дорогах частного сектора и в пригородных поселках. 

Кроме того, в уборке задействовали 50 единиц техники и порядка 40 специалистов МБУ "Благоустройство и озеленение", которые очищают от снега общественные пространства города.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 7

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Гость

14:47:20 21-01-2025

Особое внимание уделите детским учреждениям, поликлиникам, остановкам общественного транспорта. Обработайте от наледи территории возле школ, детских садов.
Пишут , что похолодание наступит вечером 22 января. Время есть.

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Гость

14:53:54 21-01-2025

Это настолько неочевидно, что об этом надо писать "Новость"? Улицу Попова, со стороны Пивзавода, к примеру, не чистят точно.

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Гость

15:30:35 21-01-2025

Гость (14:53:54 21-01-2025) Это настолько неочевидно, что об этом надо писать "Новость"?...
точно... и проезд Деловой при спуске с Попова вообще не разу за зиму...Надо обратить внимание прокуратуры!

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влад

15:31:54 21-01-2025

Пр.Южный,пр.Деловой вообще не обслуживают, не чистят.. Куда прокуратра смотрит...сплошные нарушения...

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гость

16:14:11 21-01-2025

На фото чистят только у краевой администрации, остальной снег растает весной.

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Умывальников начальник

19:11:50 21-01-2025

Чистят - это хорошо.
Только вот зачем грязью дороги и тротуары посыпают - это мне не понятно.

А ещё во многих местах уже тротуары повреждены - попробуйте, например, нормально пройти мимо ТЦ "7-й континент" - там уже всё волнами как после цунами.
Или перекладываение плитки уже включено в бюджет очистки тротуаров?

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Гость

11:50:57 22-01-2025

И где они? Весь день по городу езжу, никого. Песок рассыпают с химией, вот и вся работа

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