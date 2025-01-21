Улицы Барнаула очищают от снега в усиленном режиме

На дорогах задействовали 127 рабочих и 74 единицы техники "Автодорстроя"

21 января 2025, 14:40, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Работники "Автодорстроя" в усиленном режиме очищают улицы Барнаула от снега 21 января, сообщили в мэрии.

В дневную смену в этой работе задействовано 127 рабочих и 74 единицы техники. Дорожники занимаются посыпкой, прометанием и очисткой проезжих частей и тротуаров, а также вывозом снега.

Очистка проезжих частей проводится в том числе на дорогах частного сектора и в пригородных поселках.

Кроме того, в уборке задействовали 50 единиц техники и порядка 40 специалистов МБУ "Благоустройство и озеленение", которые очищают от снега общественные пространства города.