Улицы Барнаула очищают от снега в усиленном режиме
На дорогах задействовали 127 рабочих и 74 единицы техники "Автодорстроя"
21 января 2025, 14:40, ИА Амител
Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Работники "Автодорстроя" в усиленном режиме очищают улицы Барнаула от снега 21 января, сообщили в мэрии.
В дневную смену в этой работе задействовано 127 рабочих и 74 единицы техники. Дорожники занимаются посыпкой, прометанием и очисткой проезжих частей и тротуаров, а также вывозом снега.
Очистка проезжих частей проводится в том числе на дорогах частного сектора и в пригородных поселках.
Кроме того, в уборке задействовали 50 единиц техники и порядка 40 специалистов МБУ "Благоустройство и озеленение", которые очищают от снега общественные пространства города.
14:47:20 21-01-2025
Особое внимание уделите детским учреждениям, поликлиникам, остановкам общественного транспорта. Обработайте от наледи территории возле школ, детских садов.
Пишут , что похолодание наступит вечером 22 января. Время есть.
14:53:54 21-01-2025
Это настолько неочевидно, что об этом надо писать "Новость"? Улицу Попова, со стороны Пивзавода, к примеру, не чистят точно.
15:30:35 21-01-2025
Гость (14:53:54 21-01-2025) Это настолько неочевидно, что об этом надо писать "Новость"?...
точно... и проезд Деловой при спуске с Попова вообще не разу за зиму...Надо обратить внимание прокуратуры!
15:31:54 21-01-2025
Пр.Южный,пр.Деловой вообще не обслуживают, не чистят.. Куда прокуратра смотрит...сплошные нарушения...
16:14:11 21-01-2025
На фото чистят только у краевой администрации, остальной снег растает весной.
19:11:50 21-01-2025
Чистят - это хорошо.
Только вот зачем грязью дороги и тротуары посыпают - это мне не понятно.
А ещё во многих местах уже тротуары повреждены - попробуйте, например, нормально пройти мимо ТЦ "7-й континент" - там уже всё волнами как после цунами.
Или перекладываение плитки уже включено в бюджет очистки тротуаров?
11:50:57 22-01-2025
И где они? Весь день по городу езжу, никого. Песок рассыпают с химией, вот и вся работа