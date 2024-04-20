Улицы Барнаула пропылесосили
19 апреля в этих работах участвовали 72 спецмашины
20 апреля 2024, 14:42, ИА Амител
Чистка улиц в Барнауле / Фото: barnual.org
Улицы Барнаула чистят подметально-уборочные вакуумные машины. Они очищают остатки смета и увлажняют очищенные участки.
Как сообщили в мэрии, 19 апреля "дорожные пылесосы" работали на Павловском тракте, проспекте Калинина, улицах 80-й Гвардейской Дивизии и на Солнечной Поляне. В общей сложности в работах участвовало 127 рабочих и 72 машины.
До этого на текущей неделе также чистили проспекты Ленина и Комсомольский, центральные, улицы Димитрова, Молодежной, Гущина и других.
18:15:21 20-04-2024
Это хорошо!Снежок на чистенькое ляжет.
21:50:08 20-04-2024
Прослезился
10:06:43 21-04-2024
Улицы очищают от грязи, а посмотрите, что творится с парковками, ведь "пухнут" от грязи, особенно крупные торговые центры! И никому нет до этого дела!
12:46:18 21-04-2024
ощущение сумасшедшего дома не покидает. Сначала возят камазами грязь в город. Целенаправленно, максимально разбрасывая эту грязь по улицам. Потом ее же пылесосят. Либо тут настоящее вредительство и тупость, либо очень хитрая схема воровства бюджетных средств. Деньги выделяют на обе процедуры. И немалые. Почему власти молчат об этом? почему это воровство процветает из года в год?
09:50:40 22-04-2024
На ленина, как было куча песка, так и осталось. Где чистили неизвестно.
Это я про тротуары