Улицы Барнаула пропылесосили

19 апреля в этих работах участвовали 72 спецмашины

20 апреля 2024, 14:42, ИА Амител

Чистка улиц в Барнауле / Фото: barnual.org

Улицы Барнаула чистят подметально-уборочные вакуумные машины. Они очищают остатки смета и увлажняют очищенные участки.

Как сообщили в мэрии, 19 апреля "дорожные пылесосы" работали на Павловском тракте, проспекте Калинина, улицах 80-й Гвардейской Дивизии и на Солнечной Поляне. В общей сложности в работах участвовало 127 рабочих и 72 машины.

До этого на текущей неделе также чистили проспекты Ленина и Комсомольский, центральные, улицы Димитрова, Молодежной, Гущина и других.