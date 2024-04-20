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Улицы Барнаула пропылесосили

19 апреля в этих работах участвовали 72 спецмашины

20 апреля 2024, 14:42, ИА Амител

Чистка улиц в Барнауле / Фото: barnual.org
Чистка улиц в Барнауле / Фото: barnual.org

Улицы Барнаула чистят подметально-уборочные вакуумные машины. Они очищают остатки смета и увлажняют очищенные участки.

Как сообщили в мэрии, 19 апреля "дорожные пылесосы" работали на Павловском тракте, проспекте Калинина, улицах 80-й Гвардейской Дивизии и на Солнечной Поляне. В общей сложности в работах участвовало 127 рабочих и 72 машины.

До этого на текущей неделе также чистили проспекты Ленина и Комсомольский, центральные, улицы Димитрова, Молодежной, Гущина и других.

Барнаул

Комментарии 5

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Гость

18:15:21 20-04-2024

Это хорошо!Снежок на чистенькое ляжет.

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Гость

21:50:08 20-04-2024

Прослезился

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Валентина

10:06:43 21-04-2024

Улицы очищают от грязи, а посмотрите, что творится с парковками, ведь "пухнут" от грязи, особенно крупные торговые центры! И никому нет до этого дела!

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Гость

12:46:18 21-04-2024

ощущение сумасшедшего дома не покидает. Сначала возят камазами грязь в город. Целенаправленно, максимально разбрасывая эту грязь по улицам. Потом ее же пылесосят. Либо тут настоящее вредительство и тупость, либо очень хитрая схема воровства бюджетных средств. Деньги выделяют на обе процедуры. И немалые. Почему власти молчат об этом? почему это воровство процветает из года в год?

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Гость

09:50:40 22-04-2024

На ленина, как было куча песка, так и осталось. Где чистили неизвестно.
Это я про тротуары

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