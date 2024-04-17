В Барнауле начали ремонт дорог. Какие улицы отремонтируют первыми

Общая площадь ремонтных работ составит более 100 тысяч квадратных метров

17 апреля 2024, 11:14, ИА Амител

Ремонт дорог в Барнауле / Фото: Михаил Полубедов / "Вечерний Барнаул"

В Барнауле на этой неделе приступили к текущему ремонту дорог. Сейчас работы идут на улицах Анатолия (от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского), Аванесова, площади Победы, проспекте Строителей (от ул. Ядринцева до ул. Челюскинцев). Кроме того, на Южном тракте от ленточного бора в сторону Лесного тракта проводится ремонт покрытия дорожного полотна струйно-инъекционным методом.

Как сообщает пресс-служба администрации Барнаула, всего в 2024 году планируется отремонтировать 170 участков дорог и 36 участков тротуаров.

Глава Барнаула Вячеслав Франк побывал на улице Аванесова (одна из центральных дорог города) и лично проконтролировал, как идет ремонт.

"Сегодня мы в полном объеме приступаем к ремонтным работам. Мы определили участки и сформировали планы работ, - сказал Франк. – Кроме этого, в 2024 году работы на 20 участках дорог общей протяженностью 24,2 километров запланированы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".Также Вячеслав Франк поблагодарил губернатора Виктора Томенко и правительство Алтайского за внимание к вопросу дорог в краевой столице.

Отметим, в 2024 году по распоряжению главы Барнаула Вячеслава Франка на текущий ремонт дорог из городского бюджета выделены дополнительные средства. А всего планируется направить на эти цели около 170 миллионов рублей, в то время как год назад было 60 миллионов рублей.

На эти средства будут отремонтированы дороги, тротуары, колодцы, остановочные площадки, подходы к пешеходным переходам, а также уложены искусственные дорожные неровности. Общая площадь ремонтных работ составит более 100 тысяч квадратных метров.

При этом дорожникам поручено частично перенести ремонтные работы на ночное время. Это позволит ускорить работы и минимизирует неудобства для барнаульцев.

Кроме того, мэр потребовал регулярно публиковать информацию о том, где идет ремонт с указанием конкретных участков и сроками.

Напомним, ранее в пресс-службе администрации Барнаула сообщали, что ремонт дорог в городе планируют начать после схода снега и установления благоприятных погодных условий.

График проведения ремонта синхронизируют с плановыми работами ресурсоснабжающих организаций на коммунальных сетях, проводимыми в том числе по инвестиционным программам.

Также отметим, что согласно ГОСТу, в современных условиях можно класть горячий асфальт в сухую погоду весной и летом, при этом температура не должна опускаться ниже +5 градусов, а осенью – ниже +10 градусов.

Однако технология "холодного асфальта" позволяет выполнять работы и при более низких температурах.