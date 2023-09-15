Улицы города в Новосибирской области залило кровью
Канализация не справилась со сбросом с местного мясокомбината
15 сентября 2023, 14:52, ИА Амител
Кадр из видео / Mash Siberia
Улицы города Черепаново залило кровью. Об этом сообщает Mash Siberia.
Предположительно, на местном мясокомбинате был большой забой скота. Кровь сбросили в канализацию, которая с нагрузкой не справилась, и поток канализационных отходов вместе с кровью хлынул на улицы.
По словам людей, подобное уже случалось в 2021-м, но в этом году повторилось два раза. Представители водоканала приехали только после второго разлива, но так и не убрали зловонную лужу с асфальта.
В это время жители соседних домов вынуждены были уезжать, потому что им мешал отвратительный запах.
15:21:33 15-09-2023
Какого черта кровь в каналью сливают?!?!?!
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Алексей (15:21:33 15-09-2023) Какого черта кровь в каналью сливают?!?!?!... А куда надо?