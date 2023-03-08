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Улицы в Бийске превратились в каналы Венеции, но вместо гондол "Жигули"

Ливнёвки, если они есть, не выдерживают напор стихии

08 марта 2023, 21:25, ИА Амител

Жителям Бийска пришло время пересаживаться на лодки. Автомобили не справляются со стремительным таянием снега.

Помимо шквального ветра, ударившего по региону 8 марта, у бийчан возникла ещё одна проблема – затопление проезжих частей. 

В социальных сетях горожане показывают последствия потопов: на некоторых участках отечественный автопром тонет в лужах, образовавшихся на дорогах. 

Комментаторы обсуждают, где находятся самые мелкие участки, чтобы проехать.

Комментарии 5

  • Спасибо нашей администрации Бийска. С каждым годом становится жить в Бийске все "веселее" и "веселее".
    08 марта, Гость   Ответить
  • А у губернатора есть хитрый план, как у Путина? Мер - Едрос видать не дорос.
    08 марта, Гость   Ответить
  • Была и там, и там - ничего общего
    08 марта, Гость   Ответить
  • Что- то Жигулей не видно на видео.
    09 марта, Гость   Ответить
  • там, где обеспечен доступ воды к дождеприемникам, ливневки вполне справляются.. а вот где дождеприемники подо льдом или забиты, активно разбрасываемым зимой песком, тут уж извините.. не говоря о сорванном, по вине подрядчиков, вывозе снега с улиц
    09 марта, Гость   Ответить
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