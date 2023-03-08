Улицы в Бийске превратились в каналы Венеции, но вместо гондол "Жигули"

Ливнёвки, если они есть, не выдерживают напор стихии

08 марта 2023, 21:25, ИА Амител

Жителям Бийска пришло время пересаживаться на лодки. Автомобили не справляются со стремительным таянием снега.

Помимо шквального ветра, ударившего по региону 8 марта, у бийчан возникла ещё одна проблема – затопление проезжих частей.

В социальных сетях горожане показывают последствия потопов: на некоторых участках отечественный автопром тонет в лужах, образовавшихся на дорогах.

Комментаторы обсуждают, где находятся самые мелкие участки, чтобы проехать.