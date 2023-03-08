На Алтае сильный ветер сорвал крышу со школы
Местные жители возмущены качеством кровли
08 марта 2023, 12:53, ИА Амител
Крышу сорвало ветром
В Алтайском крае в селе Новичиха порывы ветра снесли крышу детско-юношеской спортивной школы, сообщает "Инцидент Барнаул".
"Качество работы – на фото. Из чего делали, из отходов древесины? Где балки, где доски, как они крепили крышу к зданию, на саморезы и гвозди?" – возмутились жители в комментариях к сообщению.
Напомним, сегодня и ночью 9 марта в крае действует штормовое предупреждение: порывы ветра могут достигать 100 км/ч.
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