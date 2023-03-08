На Алтае сильный ветер сорвал крышу со школы

В Алтайском крае в селе Новичиха порывы ветра снесли крышу детско-юношеской спортивной школы, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Качество работы – на фото. Из чего делали, из отходов древесины? Где балки, где доски, как они крепили крышу к зданию, на саморезы и гвозди?" – возмутились жители в комментариях к сообщению.