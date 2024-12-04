Улицы-наряды и платья-пуховики. Отборочный тур "Русского силуэта" прошел в Барнауле

Молодые дизайнеры края представили свои коллекции в рамках отборочного тура международного конкурса

04 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Отборочный тур международного конкурса молодых дизайнеров "Русский силуэт" / Фото: Ангелина Выхрист

Столица Алтайского края, Барнаул, 30 ноября стала площадкой для яркого события – V регионального отборочного тура XIV Международного конкурса молодых дизайнеров "Русский силуэт". Мероприятие, организованное совместно с Алтайским государственным институтом культуры, Алтайской академией гостеприимства и ООО "Спецобъединение-Алтай", собрало талантливых дизайнеров, которые представили свои уникальные коллекции.

Цель конкурса – поддержать молодых дизайнеров, способствовать развитию модной индустрии в регионе и популяризировать дизайнерское искусство.

По решению жюри гран-при и приглашение в Москву на финал конкурса завоевала Алена Упорова с коллекцией Inspiration (Инспирейшн)*.

1-е место: Минина Ольга – "Внутри";

2-е место: Целикина Татьяна – "Восточные мотивы";

3-е место: Троценко Елена – "Звездный сад".

Номинация "Без границ" (дети)

1-е место: Степанова Наталья – "Душегреи";

2-е место: Попов Роман – "Акуна Матата";

3-е место: Коваленко Алена – "Харадзюку".

Номинация "Без границ" (взрослые)

1-е место: Гаан София – "Отражение души";

2-е место: Самосенко Елена – "Земля соленых скал";

3-е место: Ротанова Ирина – "Философия Темперы";

3-е место: Осташов Геннадий – "Город мой".

* Вдохновение (англ.)