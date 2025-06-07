Ультракороткая неделя по случаю Дня России. Сколько дней мы будем отдыхать
Через месяц после майских россиян ждут еще одни длинные выходные
07 июня 2025, 06:55, ИА Амител
Празднование Дня России / Фото: amic.ru
Рабочая неделя, которая начнется 9 июня, будет ультракороткой из-за празднования Дня России. По случаю торжества россиян ждут длинные выходные.
О том, сколько дней мы будем отдыхать и когда выходить на работу, – в материале amic.ru.
1
Сколько рабочих дней будет на этой ультракороткой неделе?
Три. Те, кто трудится на пятидневке, будут работать лишь в понедельник, вторник и среду.
2
Сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня России в 2025 году?
В этом году нас ждут четыре выходных дня подряд.
3
Какие дни будут выходными?
Мы будем отдыхать в четверг (12 июня), пятницу (13 июня), субботу (14 июня) и воскресенье (15 июня).
4
Будет ли среда, 11 июня, сокращенным рабочим днем?
Да. Согласно Трудовому кодексу РФ, день, предшествующий праздничному, сокращается на один час. Так что в среду с работы можно будет уйти чуть раньше.
5
Когда нужно выходить на работу?
К работе нужно будет вернуться в понедельник, 16 июня.
02:21:19 08-06-2025
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