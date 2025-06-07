Через месяц после майских россиян ждут еще одни длинные выходные

07 июня 2025, 06:55, ИА Амител

Празднование Дня России / Фото: amic.ru

Рабочая неделя, которая начнется 9 июня, будет ультракороткой из-за празднования Дня России. По случаю торжества россиян ждут длинные выходные.

О том, сколько дней мы будем отдыхать и когда выходить на работу, – в материале amic.ru.

1 Сколько рабочих дней будет на этой ультракороткой неделе? Три. Те, кто трудится на пятидневке, будут работать лишь в понедельник, вторник и среду.

2 Сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня России в 2025 году? В этом году нас ждут четыре выходных дня подряд.

3 Какие дни будут выходными? Мы будем отдыхать в четверг (12 июня), пятницу (13 июня), субботу (14 июня) и воскресенье (15 июня).

4 Будет ли среда, 11 июня, сокращенным рабочим днем? Да. Согласно Трудовому кодексу РФ, день, предшествующий праздничному, сокращается на один час. Так что в среду с работы можно будет уйти чуть раньше.