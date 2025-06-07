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Ультракороткая неделя по случаю Дня России. Сколько дней мы будем отдыхать

Через месяц после майских россиян ждут еще одни длинные выходные

07 июня 2025, 06:55, ИА Амител

Празднование Дня России / Фото: amic.ru
Празднование Дня России / Фото: amic.ru

Рабочая неделя, которая начнется 9 июня, будет ультракороткой из-за празднования Дня России. По случаю торжества россиян ждут длинные выходные.

О том, сколько дней мы будем отдыхать и когда выходить на работу, – в материале amic.ru.

1

Сколько рабочих дней будет на этой ультракороткой неделе?

Три. Те, кто трудится на пятидневке, будут работать лишь в понедельник, вторник и среду.
2

Сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня России в 2025 году?

В этом году нас ждут четыре выходных дня подряд.
3

Какие дни будут выходными?

Мы будем отдыхать в четверг (12 июня), пятницу (13 июня), субботу (14 июня) и воскресенье (15 июня).
4

Будет ли среда, 11 июня, сокращенным рабочим днем?

Да. Согласно Трудовому кодексу РФ, день, предшествующий праздничному, сокращается на один час. Так что в среду с работы можно будет уйти чуть раньше.
5

Когда нужно выходить на работу?

К работе нужно будет вернуться в понедельник, 16 июня.
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Когда отмечают День России и как мы будем отдыхать по случаю праздника в 2025 году?

Торжественный день приурочен к подписанию одного из важнейших документов в истории страны
НОВОСТИОбщество
праздники выходные

Комментарии 1

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Гость

02:21:19 08-06-2025

Какой такой "праздник" готовимся вновь отмечать? Не развал ли Союза по инициативе РФ, объявившей о своём "суверенитете" и вынудившей другие республики, последовав её примеру, "освободиться" от "бремени" совместного проживания в составе единого государства?

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