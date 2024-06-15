Умер 26-летний вратарь сборной Черногории
Спортсмену стало плохо у себя дома
15 июня 2024, 18:50, ИА Амител
Матия Шаркич / Фото: millwallfc.co.uk
Вратарь английского клуба "Миллуолл" и сборной Черногории Матия Шаркич умер на 27-м году жизни, сообщает "Матч ТВ".
Спортсмену внезапно стало плохо у себя дома в Будве, но медикам не удалось его спасти. Причина кончины футболиста не уточняется.
За сборную страны Шаркич провел девять матчей, в двух из которых он не пропустил ни одного мяча.
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