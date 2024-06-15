Умер 26-летний вратарь сборной Черногории

Спортсмену стало плохо у себя дома

15 июня 2024, 18:50, ИА Амител

Матия Шаркич / Фото: millwallfc.co.uk

Вратарь английского клуба "Миллуолл" и сборной Черногории Матия Шаркич умер на 27-м году жизни, сообщает "Матч ТВ".

Спортсмену внезапно стало плохо у себя дома в Будве, но медикам не удалось его спасти. Причина кончины футболиста не уточняется.

За сборную страны Шаркич провел девять матчей, в двух из которых он не пропустил ни одного мяча.