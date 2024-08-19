Умер актер дубляжа Борис Быстров — голос Гомера Симпсона и Альфреда в "Темном рыцаре"

Ему было 79 лет

19 августа 2024, 07:30, ИА Амител

Борис Быстров / Фото: kino-teatr.ru

В возрасте 79 лет скончался актер дубляжа Борис Быстров. Об этом сообщила его жена Ирина Савина, пишет "Кинопоиск".

Причина смерти артиста не уточняется.

Карьеру Быстров начал в 1966 году. Впоследствии удостоился званий заслуженного (1995) и народного артиста РФ (2001).

Наибольшую известность актер приобрел за счет русской озвучки Гомера в "Симпсонах", персонажей "Футурамы", Альфреда в "Темном рыцаре", Императора Палпатина в "Звездных войнах" и многим другим ролям. Также озвучивал героев в видеоиграх: Dota 2, Metro: Exodus, Dishonored 2 и Atomic Heart.