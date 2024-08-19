Умер актер дубляжа Борис Быстров — голос Гомера Симпсона и Альфреда в "Темном рыцаре"
Ему было 79 лет
19 августа 2024, 07:30, ИА Амител
Борис Быстров / Фото: kino-teatr.ru
В возрасте 79 лет скончался актер дубляжа Борис Быстров. Об этом сообщила его жена Ирина Савина, пишет "Кинопоиск".
Причина смерти артиста не уточняется.
Карьеру Быстров начал в 1966 году. Впоследствии удостоился званий заслуженного (1995) и народного артиста РФ (2001).
Наибольшую известность актер приобрел за счет русской озвучки Гомера в "Симпсонах", персонажей "Футурамы", Альфреда в "Темном рыцаре", Императора Палпатина в "Звездных войнах" и многим другим ролям. Также озвучивал героев в видеоиграх: Dota 2, Metro: Exodus, Dishonored 2 и Atomic Heart.
09:33:22 19-08-2024
Ну больше он известен многим с детских лет как красавчик Аладдин из сказки "Волшебная лампа Аладдина", а не актер дубляжа.
10:34:45 19-08-2024
Какой блин Альфред??? Алладин!!!