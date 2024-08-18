Умер актер Ален Делон
Артист мирно ушел из жизни в окружении своей семьи
18 августа 2024, 13:00, ИА Амител
Умер французский актер Ален Делон. Об этом сообщает AFP.
Артисту было 88 лет. По словам детей, он мирно ушел из жизни в окружении своей семьи в доме в Души. Причину смерти не уточняют.
"Мы любезно просим вас уважать его частную жизнь в этот крайне болезненный момент",— говорится в заявлении детей актера.
Напомним, что в 2019 году после перенесенного инсульта Ален Делон заявил, что не против сделать эвтаназию. В марте 2022 года сын актера Энтони заявил, что будет сопровождать отца, если он решится на такой шаг.
Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Его несколько раз выгоняли из школ и интернатов, а в 17 лет он отправился служить моряком в Индокитай, еще через пять лет он вернулся во Францию. Прежде чем стать всемирно известным актером, он поработал на множестве профессий.
13:30:02 18-08-2024
Уходит эпоха...
14:45:01 18-08-2024
Уходит Франция. Та, глубокая, талантливая, уникальная, с шармом и культурой. Франция, которой уже никогда не будет.
15:37:18 18-08-2024
Антисоветчик и русофоб. Земля стекловатой!
15:45:21 18-08-2024
Пил бы одеколон - дольше б прожил.
16:07:44 18-08-2024
Помер Ален Делон.
В качестве таблетки для памяти.
"Вы не заслуживаете того, что переживаете, не заслуживаете того, что сейчас переживает Украина, что переживает ваш народ. Больше всего на свете вы заслуживаете, чтобы война закончилась. Вы ничего не сделали, чтобы ее спровоцировать. Есть вещи, которые я не понимаю. Эту войну я не могу принять. Если бы я был на 50 лет младше, я бы вступил в армию Украины" (с) Делон
В общем, жалеть не будем.
18:32:00 18-08-2024
Гость (16:07:44 18-08-2024) Помер Ален Делон.В качестве таблетки для памяти.... Мухи отдельно, котлеты отдельно. Впрочем, вам не объяснить.
18:58:00 18-08-2024
Гость (16:07:44 18-08-2024) Помер Ален Делон.В качестве таблетки для памяти.... интернет все помнит.
"о умерших либо ничего, либо правду"
23:01:59 18-08-2024
Гость (16:07:44 18-08-2024) Помер Ален Делон.В качестве таблетки для памяти....
Язык его на старости лет.Не понимает что происходит.Просто в голове у него не укладывается.В свое время отправили в далекую Индонезию-всё у него в голове уложилось.Недавно поехал бы в более близкую Украину,если бы не возраст...
18:50:27 18-08-2024
Прекрасный, великий актёр. Ещё в юности увидел фильм "Двое в городе" с ним и таким же великим Жаном Габеном. А потом был и советский фильм "Тегеран 43", да и много других. Это если не эпоха в кино, но значительная страница, без которой история неполная.
04:30:47 26-08-2024
Гость (16:07:44 18-08-2024) Помер Ален Делон.В качестве таблетки для памяти.... Таким деятелям ,как вы, никого и ничего не жаль. Ну так и получаете, соответственно.
03:25:15 27-08-2024
Ален Делон - это прежде всего символ элегантности. Актёру удалось в глазах публики создать образ элегантного, импозантного и сильного мужчины ( за которым женщина "как за каменной стеной"). Также Ален Делон это символ " борьбы добра со злом" ( фильм " Черный Тюльпан, Зорро" многие др. фильмы". В "Искатели приключений" он тоже создал образ сильного мужчины. "Рокко и его братья " тоже смысловой фильм. Что касается последнего диалога Делона с Зеленским, то на момент диалога с Зеленским Делон был уже очень почтенного возраста..., перенес пару раз инсульт, поэтому скорее всего были уже некоторые изменения головного мозга. Не забывайте, что Делон гр. Франции, ранее принимал участие в дипломатических отношениях с разными странами.... Не рекомендую серьёзно воспринимать речь Делона с Зеленским, ибо у него возраст...., он гражданин Франции , да и в таком возрасте Делон не хотел, чтобы случайно его поместья господин Зеленский своими дронами. Ален очень хорошо высказался о Президенте России как о сильном человеке. Делон просто дипломат, а в данном случае нужно снисходительно отнестись к его речи с Зеленским, ибо очень почтенный возраст, человек перенёс инсульт..., судя по видео он уже еле передвигался. Отпустите с миром Делона, не думаю. что этот человек желает зла России. Фильм "Тегеран 43" это знаковый фильм. Покойся с миром Ален! В сердцах Россиян Ты останешься символом эпохи СССР, символом романтической Франции, символом мужской элегантности, символом борьбы добра со злом " Чёрный тюльпан". " Зорро"), символом сильного мужчины за которым "женщина как за каменной стеной" . Актёру эти символы удалось создать в глазах зрителей.