Артист мирно ушел из жизни в окружении своей семьи

18 августа 2024, 13:00, ИА Амител

Ален Делон / Автор: IAN LANGSDON / EPA/TASS

Умер французский актер Ален Делон. Об этом сообщает AFP.

Артисту было 88 лет. По словам детей, он мирно ушел из жизни в окружении своей семьи в доме в Души. Причину смерти не уточняют.

"Мы любезно просим вас уважать его частную жизнь в этот крайне болезненный момент",— говорится в заявлении детей актера.

Напомним, что в 2019 году после перенесенного инсульта Ален Делон заявил, что не против сделать эвтаназию. В марте 2022 года сын актера Энтони заявил, что будет сопровождать отца, если он решится на такой шаг.

Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Его несколько раз выгоняли из школ и интернатов, а в 17 лет он отправился служить моряком в Индокитай, еще через пять лет он вернулся во Францию. Прежде чем стать всемирно известным актером, он поработал на множестве профессий.