Умер актер дубляжа Владимир Герасимов

Артист ушел из жизни в возрасте 74 лет

16 апреля 2025, 23:54, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов умер в возрасте 74 лет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил его сын Антон Герасимов.

По его словам, месяц назад Герасимов перенес инсульт. Он впал в кому и уже не вышел из нее. Прощание с актером состоится 19 апреля.

Герасимов родился 31 августа 1950 года. Снимался как актер в советских фильмах "Освобождение: Битва за Берлин", "Аты-баты, шли солдаты..." и в эпизодических ролях в российских сериалах.

Наибольшую известность артист получил благодаря своей работе в дубляже фильмов. Его голосом на русском языке говоре говорили Брюс Уиллис и Джон Траволта. Кроме того, занимался озвучкой мультфильма "Гравити Фолз" – его голосом говорит дядя Стэн.