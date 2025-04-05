Артиста похоронят в Москве

05 апреля 2025, 08:28, ИА Амител

Паша Техник / Скриншот из видео YouTube-канала "Плюшки"

Рэп-исполнитель Паша Техник (Павел Ивлев) умер 5 апреля в одной из больниц Таиланда. Ему было 40 лет.

О кончине музыканта сообщил проект "Выжившие", который ранее помогал собирать деньги на его лечение. Также смерть Ивлева подтвердила его бывшая жена Карина Мельничук (псевдоним Ева Карицкая).

"Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю", – написала она в своем телеграм-канале.

По данным Mash, Техника похоронят в Москве. 5 апреля его тело должны отправить на родину самолетом из Таиланда.

В конце марта музыканта госпитализировали с диагнозом "отравление запрещенными веществами" в Таиланде. Ему диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром, после чего ввели в кому. Как рассказывал его менеджер в беседе с РБК, Техник мог отравиться или принять что-то опасное.

Из-за критического состояния рэпера не смогли перевезти в Россию.

По информации Shot, причиной смерти музыканта стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.

5 апреля 2025 года в Барнауле должен был состояться концерт Паши Техника, но его отменили. Организаторы пригласили всех обладателей билетов на концерт рэпера в Новосибирске, который планировался на 4 апреля. Но и это выступление не состоялось. Позже стало известно, что отмены концерта в Барнауле добилась кибердружина "Русской общины".