Умер актёр из фильма "Экипаж" Анатолий Елизаров
Ему было 80 лет
11 мая 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
На 81-м году жизни скончался российский актёр и режиссёр Анатолий Елизаров. Об этом во "ВКонтакте" рассказал актёр Алексей Севастьянов.
В своём сообщении Севастьянов отметил, что всю свою жизнь Елизаров посвятил пантомиме. Подробности и обстоятельства смерти актёра не сообщаются.
Анатолий Елизаров занимался классической пантомимой. Широкому зрителю он известен по ролям в фильмах "Берег", "Совсем пропащий", "Айболит-66", "Экипаж".
15:37:11 11-05-2023
Почему нет фото актера? Ведь читая такую новость очевидно хочется увидеть и вспомнить как человек выглядит. Понятно, что можно погуглить, но тогда можно и новости гуглить...