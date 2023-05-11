Умер актёр из фильма "Экипаж" Анатолий Елизаров

Ему было 80 лет

11 мая 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На 81-м году жизни скончался российский актёр и режиссёр Анатолий Елизаров. Об этом во "ВКонтакте" рассказал актёр Алексей Севастьянов.

В своём сообщении Севастьянов отметил, что всю свою жизнь Елизаров посвятил пантомиме. Подробности и обстоятельства смерти актёра не сообщаются.

Анатолий Елизаров занимался классической пантомимой. Широкому зрителю он известен по ролям в фильмах "Берег", "Совсем пропащий", "Айболит-66", "Экипаж".