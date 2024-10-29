Умер актер из фильма "Майор Гром" Михаил Демчук

Причина смерти не называется

29 октября 2024, 15:30, ИА Амител

Михаил Демчук / Кадр из фильма "Полярный-2" / kino-teatr.ru

На 41-м году жизни не стало актера Михаила Демчука, известного по ролям в кино и телесериалах. Об этом стало известно только сейчас, хотя актер ушел из жизни еще 16 октября.

Михаил Демчук родился в 1984 году. Снимался в таких фильмах, как "Майор Гром", "Карамора", "Тур с Иванушками", а также в сериалах "Конец света" и "Полярный-2".

На момент смерти актера остались незавершенными несколько проектов. Среди них – фильм "Шаман", где Демчук играл алкодемона, фильм "ФГУП "Луч", где он исполнил роль пьяного пассажира, а также сериал "Балабол-8", в котором актер сыграл Парамона.