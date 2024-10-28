Умер актер из сериала "Глухарь" Юрий Пономаренко

Предположительно, он сильно травмировал голову

28 октября 2024, 21:40, ИА Амител

Юрий Пономаренко / Фото: кадр из сериала

Скончался российский актер Юрий Пономаренко, известный по ролям в сериалах "Глухарь" и "Карпов". Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По информации канала, в последнее время Пономаренко сильно выпивал. Он упал, ударился головой и, предположительно, скончался от кровопотери. Тело обнаружили дома соседи, актеры Ян Латышев и Альбина Лозовая.

Его тело увидели на диване, при этом у шкафа были следы крови.

Ранее сообщалось, что артист Максим Шпаковский, известный по сериалу "Сваты", трагически погиб в автокатастрофе. Ему было 48 лет.