Умер актёр из фильма "Они сражались за Родину" Михаил Чигарев

В последнее время он очень сильно болел

28 марта 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На 79-м году жизни скончался советский и российский актёр Михаил Чигарев. Об этом сообщает Союз кинематографистов (СК) России.

"26 марта на 79-м году после продолжительной болезни ушёл из жизни актёр театра и кино Михаил Михайлович Чигарев. Союз кинематографистов России, Гильдия актёров кино СК РФ выражают соболезнования родным и близким Михаила Михайловича", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в последнее время Михаил Чигарев очень сильно болел. Прощание с ним состоится в Переславле-Залесском.

За свою карьеру актёр сыграл более чем в 80 фильмах, среди которых "Они сражались за Родину", Город принял", "В зоне особого внимания", "Раба любви", "Свой среди чужих, чужой среди своих" и другие.