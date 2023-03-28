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Умер актёр из фильма "Они сражались за Родину" Михаил Чигарев

В последнее время он очень сильно болел

28 марта 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На 79-м году жизни скончался советский и российский актёр Михаил Чигарев. Об этом сообщает Союз кинематографистов (СК) России.

"26 марта на 79-м году после продолжительной болезни ушёл из жизни актёр театра и кино Михаил Михайлович Чигарев. Союз кинематографистов России, Гильдия актёров кино СК РФ выражают соболезнования родным и близким Михаила Михайловича", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в последнее время Михаил Чигарев очень сильно болел. Прощание с ним состоится в Переславле-Залесском.

За свою карьеру актёр сыграл более чем в 80 фильмах, среди которых "Они сражались за Родину", Город принял", "В зоне особого внимания", "Раба любви", "Свой среди чужих, чужой среди своих" и другие.

Комментарии 3

  • Прости Господи, спился, проигрался. Некоторых источники обвиняют живую жену и трёх детей в том, что не помогли. Взрослый человек выбрал свой путь. Это ЕГО можно назвать бросившим семью, ибо жить совместно с таким нельзя по умолчанию...
    28 марта, Гость   Ответить
  • Прикалываетесь что-ли? Какой спился, проигрался? 80 лет человеку! Те, кто спивается по-настоящему, до 40 лет не доживают ))
    28 марта, Гость   Ответить
  • умрут все когда нибудь
    28 марта, Гость   Ответить
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