Умер актер из фильма "Сволочи" Алексей Облаков

Ему был 41 год

03 октября 2024, 07:40, ИА Амител

Алексей Облаков / Фото: vk.com/tucka.oblakov

Артист, известный по роли в фильме "Сволочи", Алексей Облаков ушел из жизни в возрасте 41 года. Об этом сообщается на странице актера в социальной сети "ВКонтакте".

"Лешка Тучка, 2.11.1982 – 2.10.2024. Скорбим", – говорится в сообщении.

Облаков начал свою карьеру в кино в 2006 году, сыграв в драме "Сволочи". Он также снимался в таких картинах, как "Боец. Рождение легенды", "Молодая гвардия" и "СОБР".

Кроме того, работал каскадером в фильме "Неверность", сериалах "Молодая гвардия" и "Тайны дворцовых переворотов".