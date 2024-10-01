Умер звезда "Блэйда" Крис Кристофферсон

Ему было 88 лет

01 октября 2024, 08:45, ИА Амител

Крис Кристофферсон / Кадр из фильма "Блэйд 2" (2002)

Американский актер и кантри-музыкант Крис Кристофферсон скончался в возрасте 88 лет, сообщает Fox News.

Артист умер в своем доме на острове Мауи на Гавайях 28 сентября. Семья подтвердила кончину знаменитости.

"С тяжелым сердцем мы делимся новостью, что наш муж, отец, дедушка Крис Кристофферсон мирно скончался у себя дома. Мы все так счастливы за проведенное с ним время. Спасибо тебе за то, что ты любил нас все эти годы. Когда мы увидим радугу, то поймем, что он улыбается всем нам", – высказались родственники умершего.

Крис Кристофферсон родился 22 июня 1936 года в Техасе. Зрителю он известен по трилогии "Блэйд" с Уэсли Снайпсом, а также фильмам "Конвой", "Вспышка", "Звезда родилась" и некоторым другим.

Помимо этого, Кристофферсон был кантри-певцом и автором песен. Он – член Зала славы кантри и четырехкратный лауреат "Грэмми" (1971, 1973, 1975, 2014).