Умер актер из фильма "Убить Билла" Майкл Мэдсен

Ему было 67 лет

04 июля 2025, 07:30, ИА Амител

Майкл Мэдсен / Кадр из фильма "Убить Билла. Фильм 2" (2004)

Звезда фильмов "Убить Билла" и "Бешеные псы" Майкл Мэдсен скончался в возрасте 67 лет, сообщает NBC Los Angeles.

Мужчину нашли мертвым в его доме в Малибу. Причина кончины пока неизвестна, однако полиция не рассматривает версию насильственной смерти.

Майкл Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго. В 1977 году он переехал в Лос-Анджелес, где в начале 1980-х начал карьеру актера.

Широкое признание Мэдсен получил после роли мистера Блондина в фильме Квентина Тарантино "Бешеные псы" (1992). Также артист известен по ролям в таких фильмах, как "Донни Браско" (1997), дилогии "Убить Билла" (2003-2004), "Город грехов" (2005) и "Омерзительная восьмерка" (2015).