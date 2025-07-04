Умер актер из фильма "Убить Билла" Майкл Мэдсен
Ему было 67 лет
04 июля 2025, 07:30, ИА Амител
Майкл Мэдсен / Кадр из фильма "Убить Билла. Фильм 2" (2004)
Звезда фильмов "Убить Билла" и "Бешеные псы" Майкл Мэдсен скончался в возрасте 67 лет, сообщает NBC Los Angeles.
Мужчину нашли мертвым в его доме в Малибу. Причина кончины пока неизвестна, однако полиция не рассматривает версию насильственной смерти.
Майкл Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго. В 1977 году он переехал в Лос-Анджелес, где в начале 1980-х начал карьеру актера.
Широкое признание Мэдсен получил после роли мистера Блондина в фильме Квентина Тарантино "Бешеные псы" (1992). Также артист известен по ролям в таких фильмах, как "Донни Браско" (1997), дилогии "Убить Билла" (2003-2004), "Город грехов" (2005) и "Омерзительная восьмерка" (2015).
07:52:36 04-07-2025
Бурная молодость?
08:20:42 04-07-2025
Гость (07:52:36 04-07-2025) Бурная молодость?... Удачная жизнь
08:29:11 04-07-2025
Похороншики помогли, возможно. В США редко умирают известные личности, медицина не даёт спокойно уйти за деньги. Иногда ритуальшикам перепадает, но нужно подсуетиться. Капиталисты......
08:49:14 04-07-2025
Актёр с харизмой, одним словом. Жаль конечно, но память о себе он точно оставил.
11:16:59 04-07-2025
Мне кажется он кайфовал и травился.....
13:42:31 04-07-2025
Мне он запомнился в роли ковбой Мальборо
17:26:46 04-07-2025
Гость (13:42:31 04-07-2025) Мне он запомнился в роли ковбой Мальборо... Он там не играл :-)