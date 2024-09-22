Умер актер из "Моей прекрасной няни" Владимир Моргунов
Ему было 43 года
22 сентября 2024, 09:02, ИА Амител
Владимир Моргунов / Фото: vk.com/id2506563
Известный российский актер Владимир Моргунов ушел из жизни в возрасте 43 лет. Об этом стало известно из его профиля в социальной сети "ВКонтакте".
Прощание с актером состоялось 18 сентября в городе Малоярославце, который находится в Калужской области. Причина смерти остается неизвестной.
Владимир Моргунов родился 20 декабря 1980 года. Окончил ГИТИС и работал в Московском театре "У Никитских ворот". Также он снимался в кино и сериалах и запомнился зрителям по ролям в ситкоме "Моя прекрасная няня", телесериале "Кто в доме хозяин?" и других проектах.
10:59:38 22-09-2024
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