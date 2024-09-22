Умер актер из "Моей прекрасной няни" Владимир Моргунов

Ему было 43 года

22 сентября 2024, 09:02, ИА Амител

Владимир Моргунов / Фото: vk.com/id2506563

Известный российский актер Владимир Моргунов ушел из жизни в возрасте 43 лет. Об этом стало известно из его профиля в социальной сети "ВКонтакте".

Прощание с актером состоялось 18 сентября в городе Малоярославце, который находится в Калужской области. Причина смерти остается неизвестной.

Владимир Моргунов родился 20 декабря 1980 года. Окончил ГИТИС и работал в Московском театре "У Никитских ворот". Также он снимался в кино и сериалах и запомнился зрителям по ролям в ситкоме "Моя прекрасная няня", телесериале "Кто в доме хозяин?" и других проектах.