Умер актер из "Республики ШКИД" Александр Липов
Ему было 82 года
01 октября 2023, 10:35, ИА Амител
Кадр из фильма "Республика ШКИД"
На 83-м году жизни скончался советский и российский актер Александр Липов. Об этом сообщил Орловский театр "Русский стиль" имени Бахтина.
Причина смерти актера не уточняется.
Александр Липов за время своей карьеры сыграл роли в 88 картинах, среди которых "Республики ШКИД", "Разрешите взлет!", "Вариант Омега", "Блокада" и другие.
Также он занимался дубляжем и озвучкой.
Комментарии 0