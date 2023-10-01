Умер актер из "Республики ШКИД" Александр Липов

Ему было 82 года

01 октября 2023, 10:35, ИА Амител

Кадр из фильма "Республика ШКИД"

На 83-м году жизни скончался советский и российский актер Александр Липов. Об этом сообщил Орловский театр "Русский стиль" имени Бахтина.

Причина смерти актера не уточняется.

Александр Липов за время своей карьеры сыграл роли в 88 картинах, среди которых "Республики ШКИД", "Разрешите взлет!", "Вариант Омега", "Блокада" и другие.

Также он занимался дубляжем и озвучкой.