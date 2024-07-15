Умер актер из сериала "Дальнобойщики" Юрий Кузьменко

Причины смерти неизвестны

15 июля 2024, 21:10, ИА Амител

Юрий Кузьменко / Фото: кадр из сериала "Дальнобойщики"

12 июля 2024 года не стало Юрия Кузьменко – актера, режиссера и сценариста. Ему было 75 лет, пишет пресс-служба Союза кинематографистов России.

О причинах смерти не сообщается.

Юрий Кузьменко родился в 1949 году в Харькове. В 1972 году он поступил в ГИТИС, а с 1976 по 1981 год работал на киностудии "Молдова-фильм" в Кишиневе. Затем он переехал в Одессу, где начал работать в местном драматическом театре. Позже он поступил во ВГИК на режиссерский факультет в мастерскую Юрия Озерова.

Зрителям он запомнился по ролям в фильмах "Берегите женщин", "Рейс первый, рейс последний", сериалам "Дипломат", "Дальнобойщики" и другим.