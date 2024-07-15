Умер актер из сериала "Дальнобойщики" Юрий Кузьменко
Причины смерти неизвестны
15 июля 2024, 21:10, ИА Амител
Юрий Кузьменко / Фото: кадр из сериала "Дальнобойщики"
12 июля 2024 года не стало Юрия Кузьменко – актера, режиссера и сценариста. Ему было 75 лет, пишет пресс-служба Союза кинематографистов России.
О причинах смерти не сообщается.
Юрий Кузьменко родился в 1949 году в Харькове. В 1972 году он поступил в ГИТИС, а с 1976 по 1981 год работал на киностудии "Молдова-фильм" в Кишиневе. Затем он переехал в Одессу, где начал работать в местном драматическом театре. Позже он поступил во ВГИК на режиссерский факультет в мастерскую Юрия Озерова.
Зрителям он запомнился по ролям в фильмах "Берегите женщин", "Рейс первый, рейс последний", сериалам "Дипломат", "Дальнобойщики" и другим.
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