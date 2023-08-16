Умер актер из сериала "Игра престолов" Даррен Кент

Он страдал от нескольких серьезных заболеваний

16 августа 2023, 12:30, ИА Амител

Кадр из сериала "Игра Престолов"

В возрасте 36 лет скончался британский актер Даррен Кент. Об этом в социальных сетях рассказали представители агентства Carey Dodd Associates.

Отмечается, что в момент смерти рядом с Кентом находились близкие люди и семья. Зарубежные СМИ пишут о том, что Даррен страдал от ряда серьезных заболеваний. Причина смерти при этом не уточняется.

Даррен Кент играл в эпизодах в крупных проектах. В сериале "Игра престолов" он исполнил роль крестьянина, чью дочь сжег дракон.