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Умер актер из сериала "Игра престолов" Даррен Кент

Он страдал от нескольких серьезных заболеваний

16 августа 2023, 12:30, ИА Амител

Кадр из сериала "Игра Престолов"
Кадр из сериала "Игра Престолов"

В возрасте 36 лет скончался британский актер Даррен Кент. Об этом в социальных сетях рассказали представители агентства Carey Dodd Associates.

Отмечается, что в момент смерти рядом с Кентом находились близкие люди и семья. Зарубежные СМИ пишут о том, что Даррен страдал от ряда серьезных заболеваний. Причина смерти при этом не уточняется. 

Даррен Кент играл в эпизодах в крупных проектах. В сериале "Игра престолов" он исполнил роль крестьянина, чью дочь сжег дракон.

культура Кино утраты

Комментарии 2

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Гость

13:12:53 16-08-2023

где фотка его?!

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Гость

13:27:36 16-08-2023

И нам зачем эта новость? Кто это вообще?!!

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