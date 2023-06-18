Умер актер из сериала "Кухня" Дмитрий Сапронов

Причина смерти не раскрывается

18 июня 2023, 08:34, ИА Амител

Фото: Дмитрий Сапронов / Вконтакте

Стало известно о смерти актера ряда российских сериалов Дмитрия Сапронова. Он скончался на 51-м году жизни.

"Церемония прощания состоится 18 июня в 10:30 в Москве – на улице Будайской, дом 2, строение 13. Похороны – в тот же день", – написали близкие Сапронова на его странице во "ВКонтакте".

Причина смерти актера не разглашается.

Дмитрий Сапронов – выпускник Ростовского филиала Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Широкому зрителю он известен по ролям в сериалах "След", "Карпов" и "Кухня".