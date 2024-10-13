Умер актер из сериала "След" Александр Крючков

Ему было 80 лет

13 октября 2024, 18:20, ИА Амител

Александр Крючков / Фото: kino-teatr.ru

В возрасте 80 лет ушел из жизни выдающийся актёр театра и кино Александр Крючков. Он известен по ролям в таких сериалах, как "След" и "Улицы разбитых фонарей – 6". Об этом сообщает портал "Кино-Театр.ру".

Александр Крючков родился 22 ноября 1943 года. В 1969 году окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС). В дальнейшем работал в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и Королевском драматическом театре. Всего на его счету девять работ в девяти проектах. Среди них – фильмы и сериалы "Вольная грамота", "След", "Улицы разбитых фонарей – 6", "Золотой туман" и "Помни имя свое".

В театре он играл роль Тригорина в "Чайке" А. П. Чехова, Мышкина в "Идиоте" Ф. М. Достоевского, Барона в пьесе М. Горького "На дне" и другие. За свои заслуги он был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР.