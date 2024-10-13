Умерла участница "Битвы экстрасенсов" Алла Роттер
В последнее время она жила на две страны
13 октября 2024, 10:15, ИА Амител
Алла Роттер / Фото: "ВКонтакте" / Alla Rotter
В возрасте 78 лет не стало участницы "Битвы экстрасенсов" Аллы Роттер. Об этом сообщил The Voice.
Алла ушла из жизни 27 сентября, причины ее смерти не разглашаются.
В последние годы о жизни участницы 14-го сезона шоу было известно немного, так как она не пользовалась социальными сетями. Роттер признавалась, что жила в двух странах – Германии и России.
Алла случайно оказалась на шоу. Ей позвонили из редакции и предложили пройти отборочные испытания. В соцсети она рассказывала, как ее посадили в стеклянную комнату, где было много людей, а затем отвели в помещение с машинами, где ей нужно было определить местоположение человека.
10:40:28 13-10-2024
Две пенсии получала.
10:54:43 13-10-2024
Прибрали черти одну из своих служительниц.
12:31:43 13-10-2024
ну померла и померла. одной мошенницей на Земле стало меньше.