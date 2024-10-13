Умерла участница "Битвы экстрасенсов" Алла Роттер

В последнее время она жила на две страны

13 октября 2024, 10:15, ИА Амител

Алла Роттер / Фото: "ВКонтакте" / Alla Rotter

В возрасте 78 лет не стало участницы "Битвы экстрасенсов" Аллы Роттер. Об этом сообщил The Voice.

Алла ушла из жизни 27 сентября, причины ее смерти не разглашаются.

В последние годы о жизни участницы 14-го сезона шоу было известно немного, так как она не пользовалась социальными сетями. Роттер признавалась, что жила в двух странах – Германии и России.

Алла случайно оказалась на шоу. Ей позвонили из редакции и предложили пройти отборочные испытания. В соцсети она рассказывала, как ее посадили в стеклянную комнату, где было много людей, а затем отвели в помещение с машинами, где ей нужно было определить местоположение человека.