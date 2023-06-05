Умер актёр из сериала "След" Андрей Торхов

Ему было 67 лет

05 июня 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба Рязанского ТЮЗа

На 68-м году жизни скончался российский актёр Андрей Торхов. Об этом рассказали в пресс-службе Рязанского ТЮЗа.

В некрологе Торхова назвали человеком с мощным и ярким талантом.

После окончания училища имени Бориса Щукина Андрей Торхов служил в нескольких театрах. В Рязанском ТЮЗе он пришёл в 2011 году. Также актёр преподавал в Ярославском театральном институте.

Широкому зрителю Андрей Торхов известен по ролям в ряде сериалов, среди которых "След", "Законы улиц" и других.